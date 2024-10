ERC urge a Illa con el concierto económico y le amenaza con retirarle el apoyo «aquí y en Madrid»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la inauguración este lunes de la quinta edición del Barcelona New Economy Week Kike Rincón | EUROPA PRESS

Esquerra Republicana ha estrenado este miércoles su nuevo papel como fuerza política de la oposición, mientras se ofrece como principal aliado de Salvador Illa, a quien invistió hace dos meses.

Los republicanos están en una posición complicada, pues están en plena guerra civil interna, tras haber liderado el Govern durante 4 años. En esa posición delicada, el portavoz de ERC ha lanzado dos avisos a Illa en la segunda jornada del debate de política general en el Parlament.

Josep Maria Jové ha advertido al president de que tiene un Govern en minoría y de que tendrá que hacer avances en la soberanía política de Cataluña para asegurarse su apoyo. Y en consecuencia, le ha recordado que si juega a las mayorías alternativas buscando el apoyo de PP y Junts en algunas votaciones le hará perder la mayoría que logró para la investidura con republicanos y comunes.

ERC se postula como socio prioritario de la legislatura, pero desde la premisa de que el Govern debe empezar desde ya a dar pasos para poner en marcha el concierto econòmico. ERC ha sido explícito. Si el Gobierno catalán no pone ya sobre la mesa concreciones sobre la financiación singular, los republicanos ni siquiera se sentarán a negociar los Presupuestos de la Generalitat. «Y sin presupuestos, usted sabe que la legislatura no tiene recorrido», ha asegurado Jové. «Ni aquí ni en Madrid», ha apuntado.

Illa ha recogido el guante de inmediato y se ha comprometido a detallar en breve las concreciones sobre el modelo de financiación singular. «Tendrá las concreciones. Habrá financiación singular propia en los términos acordados», ha garantizado el presidente del Govern. No será fácil, ha advertido, pero ha avanzado que el proyecto de presupuestos podría incluir partidas para aumentar la plantilla de la agencia tributaria catalana, que en 2026 tendrá que gestionar la campaña de la renta. Illa ha señalado que le llaman independentista o españolista, pero la etiqueta que más se ajusta, ha dicho, es la de quien ha firmado un acuerdo de financiación con ERC.

Junts, por su parte, ha anunciado que se erige en la alternativa al Govern del PSC, aunque ha tendido la mano a Illa para hacer frente común en Madrid si es para plantarse ante Pedro Sánchez, tanto en lo que se refiere al techo de gasto para conseguir más recursos para la Generalitat o en la ejecución presupuestaria. «Si no es capaz de defender un pequeño incremento del techo de gasto, ¿cómo será capaz de defender la financiación singular o el traspaso de las competencias en inmigración?», ha cuestionado. «Con un Govern en minoría, sin voluntad de hacerse respetar en Madrid, no habrá buena gestión», ha afirmado. Y le ha advertido de que no puede hablar de normalidad política.

En su réplica, Illa le ha instado a que aclare cuál es su posición, el de la desestabilización o el de la política útil, la del apoyo a Sánchez o la de un Gobierno del PP y Vox.