La ejecutiva federal del PSOE afirma que «en breve» publicará el calendario de primarias de Castilla y León

El secretario general el PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, junto a su homólogo en Ávila, Jesús Caro, en una imagen de archivo. RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

El PSOE de Castilla y León tendrá «en breve» un calendario definitivo de primarias. Así lo aseguran a Efe fuentes de la ejecutiva federal socialista, después de que la comisión de garantías y ética suspendiera el calendario que acordó el comité autonómico del PSOE de Castilla y León el pasado jueves. La resolución argumentaba que, aunque el congreso autonómico pactado estaba previsto para finales de enero, las primarias se diseñaron para antes del congreso federal del partido, que tendrá lugar en Sevilla a finales de noviembre.

La suspensión reavivó una brecha entre la ejecutiva federal de Castilla y León y Ferraz. Aunque más concretamente en torno a su secretaría de organización, a cargo de Santos Cerdán.

«Me la jugué cuando casi nadie creía en él», afirmó el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, a El País. Recuerda que fue el único secretario general que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias en el 2016, en las que este se impuso a Susana Díaz y a Patxi López. Ayer, acusó al «entorno» de la secretaría de organización de «desestabilizar» a su federación.

Tudanca defiende que, cuando fue reelegido sin oposición en el 2021, también se plantearon las fechas de las primarias antes del congreso federal. La del jueves era, según destacó tras la suspensión, una «convocatoria escrupulosamente estatutaria». Esta vez había solo una semana para que los eventuales candidatos presentaran sus avales. En el 2021 hubo dos. «Pero si llevan un año diciendo algunos que tienen no sé cuántos candidatos, ¡un año! Y ahora necesitaban más tiempo. No tiene mucho sentido», remarcó.

Luis Tudanca vivió en junio del 2023 otro desencuentro con Ferraz. La directiva federal del PSOE impuso a Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva, como cabeza de lista del PSOE para el Senado en esta comunidad. «Estoy enormemente indignado», dijo entonces el político burgalés.

La decisión de apoyar o no la suspensión de las primarias se ve ya como un plebiscito a Tudanca. Este lunes, encontró un aliado inesperado como José Antonio Diez, el alcalde socialista de León, con el que ha tenido varios desencuentros por la autonomía leonesa. El regidor acusó a Ferraz de «jugar sucio». Pero no fue el único crítico. El líder de los socialistas charros, David Serrada, dijo en la Ser que no entiende la decisión de Ferraz. Y su homóloga en Palencia y alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, instó a la dirección federal a que «deje de utilizar al partido para poner y quitar barones territoriales a su antojo».

En la otra cara de la moneda está el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón. «Se pretendía poner unas primarias en marcha de forma exprés, sin garantías, y, por supuesto, hurtando a la militancia la posibilidad de presentar una candidatura», aseguró ayer.