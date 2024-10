Insultos y amenazas a la ministra Mónica García y a dos diputadas del PP, entre ellas, la gallega Ana Belén Vázquez

CUENTA DE X DE MÓNICA GARCÍA | EUROPAPRESS

Tres mujeres, políticas de distintos partidos, denunciaron este jueves actos vejatorios contra ellas. Son la ministra de Sanidad, Mónica García, la diputada gallega del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez y Macarena Montesinos, del mismo partido.

Esta última ha difundido una carta plagada de graves insultos y amenazas que le ha sido enviada, sin remitente, y a su nombre al grupo parlamentario de los populares en la Cámara Baja. Está fechada en Waterloo pero ha sido enviada desde Alicante, según se ve en el sobre. «Después de tu intervención con el ministro Marlaska sigues como siempre o peor», comienza la misiva, en donde se va elevando el tono, hasta calificar a la portavoz del PP en temas de Interior de «poligonera» y otros adjetivos difíciles de reproducir: «Tú no debes tener miedo a que te violen, nadie se atrevería por la cara de asco que tienes», señala el desconocido autor en una de sus frases.

Fuentes populares han precisado posteriormente que otra de las diputadas que ha recibido este tipo de escrito es la portavoz adjunta de Interior Macarena Montesinos, aunque en su caso la carta hace también referencia a terceras personas de su entorno.

«Tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda! No os tengo miedo! No me vais a callar!», responde en X la diputada gallega.

El otro caso del día es el de la ministra de Sanidad y colíder de Más Madrid, Mónica García, cuyo coche ha aparecido vandalizado con pegatinas nazis. Asegura que seguirá defendido la «buena política», independientemente de que les «intenten amedrentar». «Que se enteren quienes alientan la crispación y quienes la perpetran», añade.

Mi coche ha aparecido vandalizado y con pegatinas nazis.



Sigo defendiendo la buena política aunque nos intenten amedrentar y amenazar para que no la ejerzamos. Que se enteren quienes alientan la crispación y quienes la perpetran. pic.twitter.com/SsbOCUWl5x — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 3, 2024

Además de la vandalización de la luna del vehículo, en un espejo retrovisor le han colocado una pegatina con el lema «Holocuento», una imagen de un campo de exterminio nazi y una esvástica debajo.

La ministra suma ya cientos de apoyos en redes, como los de sus compañeros Yolanda Díaz, que comparte que «su odio y violencia» no harán que paren «ni un segundo», o Eduardo Rubiño, que carga contra esa «basura y quienes les alimentan».