Feijoo: «España vive el mayor momento de inestabilidad política de los últimos 46 años»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una imagen de archivo Europa Press Canarias | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, culpó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España al «mayor momento de inestabilidad política» de la democracia, «sin mayoría parlamentaria, un Gobierno que tiene problemas internos en los socios que lo conforman, sin cuentas este año y con dudas sobre las del próximo, y un presidente cercado por la corrupción». Desde las páginas de La Vanguardia, Feijoo le afeó el pacto alcanzado con los independentistas de Esquerra Republicana para la reforma del modelo de financiación. En concreto, lo acusó de «utilizar y mentir» a Cataluña, no solo en esta cuestión, sino también en la ley de amnistía, la detención de Carles Puigdemont o los indultos a los líderes del procés. Y frente a Sánchez, reivindicó su estilo de hacer política dirigiéndose a los catalanes: «Yo no he mentido nunca. Yo le digo a los catalanes: sin vosotros, no puede funcionar nuestro país. Y si España va mal, Cataluña también irá mal». No obstante, el líder de los populares llegó a reconocer que los servicios públicos de la comunidad tienen una mala financiación: «Soy perfectamente consciente. Pero no nos equivoquemos, si el PSC hubiese sacado mayoría suficiente, usted y yo no estaríamos hablando de esto», subrayó a preguntas del director del rotativo catalán, Jordi Juan.

Sobre la situación política en la comunidad bajo el Gobierno de Salvador Illa, Feijoo opina que «el independentismo está mejor con Sánchez, pero Cataluña no», y recriminó al PSC que enarbole ahora el «programa independentista» cuando en su programa electoral abogaba por el modelo establecido en el Estatuto de Autonomía. En su opinión, «es evidente que el PSC está gobernando con los planteamientos del programa independentista de Esquerra». De Illa dijo que es un político «más hábil que fiable, porque se ha presentado con un sistema de financiación distinto al que le ha comprado a los independentistas». Respecto a la ley de amnistía, no cree que salga adelante porque choca con el derecho europeo, «no hay ningún tribunal español que pueda evitarlo, ni el Constitucional». De las relaciones con el partido de Carles Puigdemont se limitó a decir que no espera nada: «Nosotros planteamos cosas en el Congreso y Junts a veces las apoya, y nosotros lo agradecemos. Pero no puedo decirle más. Ahora, puedo mirar a la cara a cualquier diputado de Junts y decirle: yo no te mentí».