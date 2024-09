El Tribunal de la UE avala que Puigdemont no fuera acreditado como eurodiputado

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, conversa con el cabeza de lista de Junts, Toni Comín (d), durante un acto de campaña de JxCat para las elecciones europeas David Borrat | EFE

Duro varapalo judicial a los diputados fugados de la justicia española, Carles Puigdemont y Toni Comín. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al Parlamento Europeo, que en el 2019 negó la entrada al expresidente de la Generalitat y al exconsejero porque la Junta Electoral Central (JEC) no notificó sus nombres al no haber acatado antes la Constitución. «El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente», subraya la sentencia del TJUE, conocida este jueves. Según el texto de la resolución, contra la que no cabe recurso alguno, el italiano Antonio Tajani «se limitó a hacer lo que estaba obligado: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional», concluye la magistratura europea.

Así, el TJUE confirma la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que en el 2022 avaló la negativa inicial de la Eurocámara a otorgar el escaño a los diputados independentistas por la misma causa. Aunque Puigdemont dejó su asiento para presentarse a las elecciones catalanas del pasado mes de mayo, la resolución puede tener efectos directos sobre Toni Comín, elegido en las elecciones de junio y a quien la Eurocámara le impidió la entrada en la nueva legislatura, iniciada en julio.

Recurso de Comín

El exconsejero de la Generalitat, fugado como Puigdemont tras la declaración de independencia del 2017, recurrió la decisión hace unos días. Tampoco esta vez pasó por España para cumplir con los trámites preceptivos, por lo que no figura en la lista notificada por la JEC a Bruselas. La institución, presidida hoy por Roberta Metsola (PPE), esperaba la sentencia para decidir sobre la situación del político catalán: o acatar la lista de la JEC o bien optar por la medida que en su día tomó el socialista italiano David Sassoli: reconocerlo como diputado apoyándose en una sentencia previa sobre Oriol Junqueras.

«Queremos manifestar nuestra sorpresa y preocupación», señalaron los afectados, para quienes los argumentos del TJUE les dejan, a ellos y a sus votantes, «en clara indefensión frente a las autoridades electorales españolas». De momento, anunciaron que estudiarán qué pasos dar, aunque el TJUE concluye que no cabe interponer recurso.

Desde Junts, el secretario general, Jordi Turull, animó a Comín: «Continuaremos luchando y persistiendo en todos los frentes para dar voz y voto a lo que dicen las urnas». Por su parte, Esquerra lamentó que la justicia europea se inhiba de aplicar la doctrina Junqueras, del 2019, cuando el propio TJUE determinó que la condición de eurodiputado se obtiene desde la elección en las urnas, con independencia de los procedimientos internos de cada país.