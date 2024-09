Cazado saltándose los límites de velocidad 35 veces por los mismos radares desde marzo con apenas un año de carné

Imagen de radar con el vehículo del infractor circulando a 141 kilómetros por hora en una vía limitada a 50 POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA

Un despiste lo tiene cualquiera y no se está exento en alguna ocasión de recibir una multa por exceso de velocidad. Rebasar el límite establecido en unos cuantos kilómetros no debe hacerse pero ocurre. Pero que en apenas seis meses pase hasta en 35 ocasiones y que se supere la velocidad estipulada para el tipo de vía multiplicándola por tres ya es menos habitual. Y es precisamente lo que ha ocurrido en la Ronda Hispanidad de Zaragoza. Según ha informado la Policía Local de la capital aragonesa los radares de esta vía han captado a un mismo conductor circulando ese número de veces superando la velocidad permitida. No solo eso, en 14 de esas ocasiones y en el plazo de poco más de un mes, entre el 3 de agosto y el 11 de septiembre, su coche circulaba a velocidades comprendidas entre 118 y 147 kilómetros por hora. Al tratarse de una vía urbana cuyo límite es de 50, estos hechos están tipificados como delito en el Código Penal.

Detectado 𝟯𝟱 veces por el radar 📸 con poco más de 1 año de antigüedad de permiso de conducir



1️⃣ 141 km/h

2️⃣ 132 km/h

3️⃣ 139 km/h

4️⃣ 118 km/h

5️⃣ 147 km/h

6️⃣ 141 km/h

7️⃣ 122 km/h

8️⃣ 120 km/h

9️⃣ 145 km/h

1️⃣0️⃣ 134 km/h

1️⃣1️⃣ 120 km/h

1️⃣2️⃣ 125 km/h

1️⃣3️⃣ 143 km/h

1️⃣4️⃣ 127 km/h… pic.twitter.com/xySrhKQXKF — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) September 27, 2024

Según denuncia el cuerpo policial zaragozano, el conductor que ha circulado de esta forma tan temeraria es, además, prácticamente novel. Se habría sacado el carné hace poco más de un año.