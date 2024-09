Marlaska apoya sancionar la exhibición de fotos de presos de ETA como plantea el Gobierno vasco

Fernando Grande-Marlaska, en un acto en el País Vasco Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su apoyo a la propuesta de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José (PSE-EE), de impulsar un régimen sancionador contra la exhibición de fotos de presos y símbolos de ETA o de otros grupos terroristas. «Hay que cuidar y velar por la dignidad de las víctimas y no se puede manchar su recuerdo», ha afirmado el ministro tras participar este jueves en el I Congreso de Derecho Penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, en Bilbao.

La posibilidad de imponer multas por exhibir imágenes o simbología terrorista fue planteada por San José durante su comparecencia en el Parlamento vasco para explicar las líneas maestras de su departamento. Durante su intervención, la dirigente socialista recalcó que «no es razonable que los rostros de los victimarios y los símbolos que los representan ocupen el espacio público». En este sentido, recordó que la ley autonómica de Memoria Histórica ya prevé multas para casos de enaltecimiento del franquismo.

A falta de concretar cómo se haría, Marlaska ha mostrado su apoyo a la iniciativa. «Es absolutamente correcto que se realice una labor de reconocimiento permanente a las víctimas del terrorismo, a su memoria», ha recalcado el ministro. «Yo siempre lo he dicho, y es así, que (las víctimas) son un referente ético para el conjunto de la sociedad española y muy particularmente en nuestra tierra, en Euskadi, donde tuvimos que afrontar momentos que no nos hubiera gustado y, evidentemente, los derechos de las víctimas, cuidar de su dignidad y de su integridad moral, son un principio básico», ha añadido el titular de Interior, para el que «toda medida que se adopte para que el recuerdo de las víctimas no sea manchado de ninguna forma, me parece absolutamente necesario y preciso».