El jurado declara culpable a Jesús Pradales del homicidio intencionado de Juana Canal

El detenido por la desaparición de Juana Canal en el 2003 RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a Jesús Pradales del homicidio doloso de Juana Canal, desaparecida en el 2003 en Madrid y cuyos restos fueron encontrados 16 años después en una finca de la provincia de Ávila.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este jueves la lectura del veredicto elaborado por los nueve miembros del jurado, quienes han considerado culpable por unanimidad por los hechos de los que Pradales era acusado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían para el acusado una pena de 15 años de prisión por homicidio doloso, mientras que su defensa solicitaba su absolución al considerar que fue una muerte accidental. Tras el veredicto de culpabilidad, el magistrado que ha presidido el tribunal del jurado deberá dictar una sentencia condenatoria acorde a los hechos considerados como probados.

La verdad del crimen de Juana Canal: 16 años de olvido policial

El casual hallazgo de restos humanos reabrió en el 2019 el caso de la desaparición de esta mujer en Madrid en el 2003, que terminó con su novio detenido por homicidio

Mateo Balín

Un jurado popular formado por nueve personas y dos suplentes tuvo en su mano el veredicto del juicio contra el acusado Jesús Pradales, en prisión preventiva desde hace casi dos años, como presunto autor del homicidio de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal (Madrid) -de 38 años y con dos hijos- que desapareció en el 2003 y cuya muerte se resolvió 19 años después tras un hallazgo casual de los restos de la mujer en un paraje de Ávila.

La Fiscalía de Madrid y la acusación particular solicitan una condena de 15 años de cárcel por un delito de homicidio consumado. El fiscal aprecia una agravante de parentesco mientras que el abogado de la familia entiende que concurre un agravante de género. La defensa, por su parte, expuso que la muerte fue accidental y que después su cliente, probablemente por miedo insuperable (eximente), se deshizo del cuerpo en la vivienda que compartían. Lo descuartizó y trasladó en dos maletas a un monte del Valle del Alberche, a 100 kilómetros del lugar del crimen. No obstante, de forma subsidiaria pide que se aprecie un delito de homicidio con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Antes de llegar a juicio, el letrado del acusado intentó además sin éxito solicitar la nulidad de las diligencias acordadas con posterioridad al 23 de noviembre del 2020, lo que engloba su detención y su declaración ante la jueza. También que le procesaran por un delito principal, homicidio imprudente, para evitar que el caso acabara en un jurado popular. El tribunal de apelaciones de la Audiencia de Madrid no le dio la razón. Pero en las cuestiones previas del juicio volverá a reclamar estos argumentos en busca de nulidades.

Un golpe mortal

El feriante Jesús Pradales, de 55 años, casado y padre de tres hijos con su nueva pareja, con la que rehízo su vida cuatro meses después de la desaparición de Juana, fue detenido el 26 de octubre del 2022. Una larga investigación policial de tres años y medio, cuyo punto de partida fue el hallazgo por unos senderistas de un trozo de tibia y del cráneo de Juana en las proximidades de Navarredondilla (Ávila). Pradales, entonces taxista, manifestó ante la jueza que la víctima le amenazó con clavarse un cuchillo y culparle en el transcurso de una discusión en la que habría fallecido de forma accidental tras golpearla para evitar una agresión. Fue la segunda versión que mantuvo ante la policía, tras cambiar de abogado, porque en la primera declaración se derrumbó y sí confesó el homicidio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de febrero del 2003 en la vivienda de la calle Bolmano de Madrid, cuando Jesús inició con Juana una última discusión tras tratar la fallecida, según el primero, de echar por el inodoro los 600 euros de la carrera del taxi de aquella noche. La policía ya se había personado horas antes en la casa, llamada por Juana, «quienes tras entrevistarse con ambos abandonaron el mismo al entender que no era necesaria ni su presencia ni actuación alguna». Posteriormente a esta discusión, siempre según la defensa, y «ante la intención de Jesús de abandonar dicha vivienda, Juana comenzó a agredirle y golpearle con sus manos y puños con la intención de evitar que abandonase el domicilio, llegando incluso a quemarlo con un cigarrillo». El acusado trató de protegerse poniendo sus antebrazos en la cara y cabeza. En el transcurso de esta situación, Jesús extendió su brazo derecho para repeler y apartar a Juana «sin intención de causar ni daño ni mucho menos la muerte a la misma con dicha acción, perdiendo esta la estabilidad como consecuencia del impacto y de su probable afectación por el consumo de alcohol y pastillas, golpeándose la cabeza de manera violenta con el suelo y falleciendo instantáneamente».

La nota de la desaparición

Ante el hecho de que Canal hubiera fallecido «a causa de tal fortuita y desgraciada acción», y ante el evidente temor de que lo acusasen de causar voluntaria e intencionadamente la muerte de Juana al haber estado previamente la policía, «procedió a esconder el cuerpo sin manifestar a nadie lo ocurrido realmente». Posteriormente, regresó a su casa de Madrid, limpió las manchas de sangre del baño y dejó una nota dirigida a Sergio, hijo de Juana, en la que mencionó una desaparición voluntaria de la mujer por sus problemas con las adicciones. «Sergio, hemos vuelto a discutir. Ha llamado a la policía y todo. Tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento que ha quedado muy ´grogui´. Me ha amenazado con beber, me voy a buscarla». Pradales «presentó una denuncia por lesiones poco después de que la familia de Juana informara de su desaparición».

Los dos hijos de la fallecida (Sergio murió muy joven una década después) y sus hermanas no volvieron a saber nada más de Jesús. Se lo tragó la tierra. La policía le tomó declaración en el 2003 e incluso inspeccionó el taxi, pero no encontró nada relevante y se decantó con el paso de los meses por la huida voluntaria de Juana. La causa se guardó en un cajón casi 16 años nada menos. Hasta que el hallazgo casual de los huesos en un monte de Ávila, a pocos kilómetros de una finca del padre del acusado, lo cambió todo. Un consuelo para la angustiada familia de la fallecida, víctimas de un error inmenso, de un agujero del sistema que no les dio protección. Este lunes comienza el juicio por la verdad de Juana Canal.