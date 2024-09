El Gobierno pospone la tramitación en el Congreso del techo de gasto por falta de apoyos

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en el 17 de abril 2024 Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno ha anunciado este martes que retira la tramitación en el Congreso del techo de gasto, que se iba a votar este jueves en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votaran a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria, según informa Europa Press.

El Ejecutivo ha explicado que quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ganando tiempo para negociar con los del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La votación, por tanto, no se producirá este jueves, ante la falta de apoyos parlamentarios y el escenario de una nueva derrota en el Congreso. A falta de fijar una nueva fecha, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos del 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

Tras el fracaso de las conversaciones en Suiza con Carles Puigdemont, el Ejecutivo ya empezó a hacer pedagogía sobre la posibilidad de prorrogar de nuevo los Presupuestos del 2023, que ya fueron prorrogados el año pasado ante la imposibilidad de negociar unas cuentas públicas en pleno período electoral en Cataluña. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de «magníficos» los Presupuestos del 2023 ahora vigentes. «¿Se puede mejorar algo? Sí, pero tampoco crean que mucho. No habrá una gran diferencia entre unos Presupuestos nuevos y los de 2023, que se corresponden con un momento expansivo de la economía y tienen una lectura progresista. Son nuestros Presupuestos», insistió Puente. En caso de tener que prorrogarse de nuevo, serían unas cuentas públicas «de continuidad», según explicó el ministro en una entrevista en El País. Por tanto, afirmó Puente, no es «ningún drama» que no haya Presupuestos y tampoco es «un obstáculo para que la legislatura continúe», descartando así cualquier posibilidad de un adelanto electoral en caso de que el Gobierno no pueda sacar adelante las cuentas del 2025.

Tras conocerse que el Gobierno retirará la senda de estabilidad, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que «parece ser que la reuniones en Suiza han salido mal» y se ha decidido que «España no tenga, al menos de momento, presupuestos para 2025». «Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultado todo el día a la oposición», ha denunciado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

12.000 millones de margen

El objetivo de retrasar la tramitación es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. Desde Hacienda remarcan que no se resignan a que la «irresponsabilidad del PP» con su rechazo a la senda genere un grave perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueban unos nuevos objetivos.

El Ejecutivo recuerda que esta senda fue avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y flexibiliza los objetivos de déficit para las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el 2025 y el 2026. Ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit, , dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).

También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en el 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en el 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en el 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%. Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en el 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en el 2027.