Puigdemont da por hecho que no apoyará los Presupuestos del Gobierno

La presidenta de Junts, Laura Borrás, el secretario general Jordi Turull, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la diputada de Junts, Miriam Nogueras, en su llegada al Parlamento Europeo este miércoles Europa Press

Puigdemont y Junts, su partido, mantienen el pulso con el Gobierno y sigue amenazando con tumbarle votaciones en el Congreso. La presidenta de la formación nacionalista, Laura Borràs, ha dado este jueves por hecho que los siete diputados junteros no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado. Junts, con su cambio en el voto (pasó de la abstención al no), impidió el martes la tramitación de la ley para regular los alquileres por temporada. Llovía sobre mojado, pues en julio, el partido de Puigdemont votó en contra del techo de gasto del Presupuesto del Gobierno. «Cuando haya incumplimientos (por parte del Ejecutivo), habrá derrotas parlamentarias», ha asegurado Borràs en TV3. En concreto, sobre los Presupuestos de 2025, ha advertido de que Pedro Sánchez «no puede contar con Junts», si sigue incumpliendo. «Difícilmente adquiriremos nuevos compromisos» con el Gobierno, ha recalcado, si sigue «incumpliendo sistemáticamente». En cualquier caso, no se cierran a negociar.

La presidenta de la formación soberanista ha negado que su partido se haya sumado al bloque de la derecha, como afirmó ayer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. «No estamos en ningún bloque», ha señalado. Eso sí, ha avisado de que sus siete diputados no tienen ningún «complejo» en votar junto a PP y Vox, no ha negado que su objetivo sea hacer caer a Sánchez y tampoco ha negado un eventual apoyo a una moción de censura. «Nos encontrarán siempre defendiendo los intereses de Cataluña», ha asegurado sobre una posible moción de censura.

El PSOE y Junts mantienen viva la mesa de Ginebra, en la que ambas formaciones negocian el apoyo al Gobierno central. Junts lleva meses amenazando con dinamitar la legislatura, ha tumbado, de hecho, varias iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, pero los de Puigdemont siguen sin romper con Pedro Sánchez, a quien invistieron hace más de un año a cambio de una ley de amnistía y de constituir una mesa de negociación en el extranjero con mediadores internacionales.

El secretario general posconvergente, Jordi Turull, aseguró días atrás que la mesa de Ginebra con el mediador internacional se reúne mensualmente, tal y como pactaron con el PSOE. Turull mantiene las reuniones con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Ambos partidos mantienen el hilo de la legislatura, a pesar de las dificultades.

Con la investidura de Illa, en cambio, Junts ha elevado el tono contra el Gobierno. Los junteros alimentaron la esperanza de que el pacto entre el PSC y ERC saltaría por los aires y apostaban por la repetición electoral. De alguna manera, se sienten traicionados por los socialistas y los republicanos. Y además, esgrimen una larga lista de incumplimientos, a su juicio, por parte del Gobierno. Empezando por la amnistía, que se ha quedado a medias y que no ha permitido, de momento, el regreso de Carles Puigdemont. Junts reclama de forma insistente al Gobierno que inste a la Fiscalía a actuar en relación a la ley de amnistía.

Llarena apunta a que los Mossos facilitaron la huida de Puigdemont tras su reaparición en Barcelona Melchor Saiz-Pardo

Borràs ha insinuado que la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la amnistía podría ser el punto de inflexión de la legislatura. Hasta entonces, en torno a medio o un año, los junteros, que celebran a final del mes de octubre su congreso interno, donde deben definir los liderazgos y una nueva estrategia, seguirán apretando al Gobierno. Consideran que no ha cumplido con el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones de la UE (sí en el uso en el Congreso) ni en el traspaso al Govern de las competencias en la gestión de la inmigración, aunque esta negociación está en curso y los independentistas se dan de plazo hasta final de año.

Sobre el modelo de financiación pactado por el PSC y ERC, creen que está lejos del concierto económico y no supondrá la salida de Cataluña de la Lofca. También hablan de incumplimientos en la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores. «En la Moncloa no pueden dar nuestros votos por garantizados. Donde haya incumplimientos, habrá derrotas parlamentarias», ha señalado la presidenta de Junts.