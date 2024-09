Puigdemont bloquea la reforma de los alquileres de temporada de Sumar

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El Gobierno suma su derrota número 35 desde que arrancó la legislatura. A última hora de la noche de ayer, Junts tumbó una iniciativa impulsada por Sumar, EH Bildu, ERC y BNG que pretendía modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir los contratos de alquiler de temporada y de habitación en su competencia de aplicación.

La sesión parlamentaria arrancó con una teórica abstención prefijada de los de Carles Puigdemont reconocida por el secretario general de su partido, Jordi Turull, en una entrevista radiofónica por la mañana, ya que, según indicó, el PSOE prometió dejarla «en el cajón», algo que no hicieron finalmente e hizo cambiar la disciplina de voto de los posconvergentes al rechazo. Finalmente, la proposición se rechazó con el rechazo de los 178 diputados de PP, Vox, UPN y la formación de la derecha catalana. A favor, se pronunciaron Sumar, ERC, EH Bildu, el BNG, Podemos, el PSOE, el PNV y Coalición Canaria.

Antes de la votación, parecía que la propuesta iba a salir adelante gracias al apoyo del PNV y Coalición Canaria. Los jelzales aseguraron querer «dar solución» al problema para encontrar una vivienda «accesible y digna» y que los peros de su partido llegarían en forma de enmienda una vez pasada a trámite parlamentario. Hecho que finalmente no pudo ser por el rechazo de Junts.

El principal compareciente para defender la norma fue el portavoz de Suma en el Congreso, Iñigo Errejón, que esgrimió en la tribuna que «la gente no puede elegir libremente si alquila o si compra una casa, la gente no puede elegir, no consumir, no acudir al mercado de la vivienda, sean cuáles sean los precios, sean cuáles sean los abusos, sean cuáles sean las condiciones».

Esta idea fue asumida también por la diputada de ERC Pilar Vallugera, que puso de ejemplo que las habitaciones en Barcelona cuestan entre 500 y 600 euros. Oskar Matute, de EH Bildu, criticó además que la mayoría de inversión en vivienda en el país la realizan «fondos buitre y extranjeros» debido a la pérdida de poder adquisitivo nacional.

Tumbada por las derechas

Aparte del rechazo de Junts, que reprobó la iniciativa por , también se sumaron los de PP y Vox. En el caso de los populares, fue María Soledad Cruz-Guzmán la que alertó de que las medidas contraerían la oferta y elevarían los precios del alquiler. Y de parte de Vox, fue Ignacio Hoces quien aseguró que la ley de vivienda del Gobierno ya provocó una subida en el alquiler. «Señorías del PSOE, Sumar y Podemos, todos ustedes son responsables de la situación actual», cerró.