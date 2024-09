El PP acusa al PNV de querer cambiar el Estatuto para ocultar el declive del País Vasco

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, y la vicesecretaria de organización de la formación, Carmen Fúnez, en una comparecencia tras la reunión del comité de dirección del PP vasco en Bilbao. Miguel Toña | EFE

Mientras el PNV reactiva el debate del autogobierno con la expectativa de lograr un entendimiento a tres bandas por ahora lejano con EH Bildu y el PSE-EE, el cuarto actor en discordia pone distancia. El PP vasco recela de este nuevo intento por lograr un nuevo estatus político bajo la tesis de que los nacionalistas buscan «ocultar» así otras cuestiones como el «declive económico» que a su juicio sufre el País Vasco. Javier de Andrés incluso deja en el aire su participación en la ronda de contactos que anunció el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, al observar que tiene «el 95 % acordado» con la formación de Arnaldo Otegi.

Además, el PSE-EE quiere acotar el terreno a su socio de gobierno para impedir cualquier avance de corte secesionista. Eneko Andueza emplazó ayer al PNV a aclarar si va a retomar el entendimiento que ambos suscribieron hace dos legislaturas junto a Podemos o si bien «va a transitar por el acuerdo que se basaba en el derecho a decidir y en el camino hacia la independencia que firmó con EH Bildu» anteriormente.

Autodeterminación

Por su parte, el Partido Popular no se opone per se a una reforma del Estatuto de Guernica, que no ha cambiado una sola coma desde que fue aprobado en 1979. Sin embargo, sí rechaza cualquier modificación que suponga incluir el derecho a la autodeterminación, reconocer el carácter nacional del País Vasco o variar su relación con el resto de España. Un modelo que persigue el nacionalismo, que a su vez ve en Pedro Sánchez y la mayoría de la investidura del Congreso una ventana de oportunidad para colmar sus aspiraciones. Una ecuación, en definitiva, en la que los populares no parecen tener cabida.

El PP también critica la propia reactivación del debate. Según De Andrés, el PNV retoma ahora esta cuestión para esconder aspectos negativos de la realidad socioeconómica vasca. El líder de los populares se ha escudado en diversas estadísticas, como en la reducción del peso del País Vasco en el PIB nacional o la pérdida de autónomos en comparación con el crecimiento de funcionarios públicos. «Algo se está haciendo mal y es de lo que queremos hablar», aseguró.