Sánchez afirma que el debate de financiación «no es entre territorios, sino entre modelos» y abre la puerta a que las comunidades recauden más impuestos

Carlos Luján | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado ante sus compañeros en el Comité Federal del partido que el «verdadero debate» sobre financiación autonómica «no es entre territorios, sino entre modelos», y ha cargado contra el PP por hacer «regalos fiscales a los más ricos» con el dinero del Estado. Considera que puede suponer una oportunidad para «diseñar una nueva etapa autonómica» que ayude a crear un «sistema más justo», aunque ha exigido responsabilidad fiscal a los Gobiernos autonómicos. Así lo ha dicho Sánchez durante su intervención inicial del partido que se celebra este sábado para convocar de manera oficial el 41º Congreso Federal, que activará cambios en los liderazgos territoriales del PSOE, aunque también se prevén críticas de al menos cuatro federaciones socialistas al concierto económico para Cataluña.

«Nuestro modelo es otro, dispuesto a hacer nuevas transferencias, competencias, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes, algo coherente con nuestro Estado federal que llamamos autonómico», ha dicho sin llegar a mencionar expresamente ni Cataluña ni el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para una «financiación singular» en Cataluña.

Page: «No se pueden poner patas arriba los acuerdos constitucionales»

JUANJO MARTÍN | EFE

Un acuerdo que ha generado dudas y rechazo entre algunos barones socialistas, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presente en el acto, que expresó su «enorme preocupación» ante el pacto con ERC para la financiación en Cataluña y afirmó que quiere conocer el contenido de un acuerdo que supone «el cupón independentista», destacando que no se puede llegar a acuerdos «a cualquier precio» ni «poner patas arriba todos los consensos constitucionales», tal como informa Efe.

García-Page ha hecho estas declaraciones a su llegada al Comité Federal que celebra este sábado el PSOE presidido por Pedro Sánchez y con la presencia de la mayoría de barones socialistas, algunos de ellos críticos con el pacto con ERC para una «financiación singular» en Cataluña, y que aprovecharán este foro para expresar su discrepancia y plantear alternativas.

Así tiene previsto hacerlo el presidente de Castilla-La Mancha, quien al entrar al cónclave explicó que no le han llamado de Ferraz para hablar de financiación ni tiene más información sobre el borrador del acuerdo «filtrado por Esquerra» que nadie le ha mostrado aún.

«Yo todavía no he visto un documento firmado, y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto... Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé lo que refleja, lo que dice Esquerra», ha afirmado. Por eso su «principal intención» es hacerse con el texto, ha dicho, dejando claro que «a estas alturas» no hace falta que le llamen de la sede socialista, sino que le den el texto pactado.

García-Page ha afirmado que llega al comité con «una enorme preocupación por el país» y «por los valores más esenciales, casi fundacionales, de la izquierda y de la socialdemocracia», ya que, por lo que se ha publicado, el pacto para una financiación singular en Cataluña «es mucho más egoísta que socialista» y, «francamente, incomprensible e indefendible».

El líder castellanomanchego indicó que el objetivo de seguir en el Gobierno «no es un cheque en blanco para, incluso, jugar con los valores y los principios del PSOE». «No es a cualquier precio, hombre. De manera que lo que no se puede es poner patas arriba todos los consensos constitucionales. No se puede poner patas arriba los consensos constitucionales para tener gobiernos y tener ministerios», ha añadido.

Subrayó además que cuando se habla «de singularidad (de Cataluña) se le echa agua a los conceptos», y se ha preguntado, entre otras cuestiones, «qué tiene de singularidad una enfermedad de riñón en Tortosa respecto de alguien que tenga un problema de riñón en Valladolid». García-Page ha adelantado que va a felicitar a Salvador Illa «porque aporta mucho para Cataluña, y es una parte sustancial de la solución en Cataluña», pero también va a discrepar con él para que «la política nacional no venga impuesta por ninguna comunidad, tampoco por Cataluña».