Una jueza denuncia a Alvise por amenazas ante la Fiscalía del Supremo

La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, María José Moreno Díaz, ha enviado a la Fiscalía del Supremo una deducción de testimonio en la que pide al ministerio público que denuncie a Luis Pérez, Alvise, ante el alto tribunal, ante el que está aforado por su condición de eurodiputado, por un supuesto delito de amenazas y represión a la función jurisdiccional. Moreno Díaz reclama la imputación del conocido agitador después de que el líder de 'Se Acabó la Fiesta' el pasado junio diera a la magistrada «24 horas» para rectificar el error de la falsa orden de detención del periodista Vito Quiles, conocido por sus polémicas intervenciones en el Congreso de los Diputados, insinuando que si la jueza no accedía a sus exigencias haría público un supuesto caso de «soborno» que le salpicaría.

La Fiscalía del Supremo será ahora la que deba determinar si ve indicios de criminalidad en los mensajes que a mediodía del 12 de junio Alvise Pérez publicó en su cuenta de Telegram, en la que en la actualidad cuenta con más de 709.000 seguidores. Si ve que hay indicios de delito, el Ministerio Público tendría entonces que presentar una denuncia ante la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena.

«Doy 24 horas a la juez para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero; es una orden criminal e inaceptable. Si la titular del Juzgado de Instrucción n° 18 de Sevilla no rectifica y ordena que únicamente decreta la averiguación de paradero del investigado, publicaré cosas sobre la definición del término 'soborno'», fue la literalidad del primer mensaje del eurodiputado que la juez ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Supremo.

Un par de horas después, el controvertido influencer publicó otro mensaje ambiguo sobre este caso: «TVE reconociendo que Alvise Pérez advirtió a la juez por teléfono inmediatamente se publicó la orden de detención contra Vito Quiles (sic). El analista (escribió el eurodiputado refiriéndose a sí mismo en tercera persona) afirmó recientemente que no tendría escrúpulos contra la corrupción ni la tiranía». «Vito no es mi jefe de prensa ni trabaja para mí ni nada en absoluto. Es un periodista al que, frente a la inacción de PP y Vox, he decidido ayudar para que siga haciendo su necesaria labor», apostilló.

Falsa orden

Esos mensaje en Telegram se produjeron después de que varios medios informaran de que la jueza había ordenado la captura de Quiles después de que este no se presentara en el juzgado en el que se ventila una querella por injurias y calumnias contra él presentada por Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, después de que el periodista, según el líder de Facua, le acusara en 2022 de «extorsiones, estafas y amenazas» e insinuar que era pederasta.

Poco después de las informaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró que en realidad la jueza no había ordenado la captura de Quiles, sino su localización para volverle a citar en este procedimiento, cosa que ha vuelto a hacer, ya que el informador acreditado en el Congreso tendrá que declarar el próximo 25 de noviembre.