Clavijo sobre la acogida de menores no acompañados: «Nos ha pillado el toro»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios tras una reunión con ocho oenegés en Madrid. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Continúa la lucha de responsabilidad por la gestión de los menores extranjeros no acompañados llegados a España, en concreto a Canarias. Mientras que el Gobierno responsabiliza al PP de ser la causa por la que no lograron aprobar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, Fernando Clavijo, presidente del archipiélago, culpa a Pedro Sánchez de no haber tomado las medidas necesarias para evitar el colpaso en los servicios de acogida. «Nos ha pillado el toro», ha asegurado después de haberse reunido con diferentes organizaciones que se encargan del cuidado de estos niños.

En los últimos cinco meses, el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a España ha crecido un 14 %. En abril, eran 14.000 niños los que se encontraban repartidos por todo el territorio. Ahora, una vez pasado el verano, la cifra ha crecido hasta los 16.000, algo que se espera que se siga incrementando en los próximos meses debido a que es el período en el que más pateras tratan de llegar desde los países africanos hasta España. Un problema que, en el caso de Canarias, se suma al de la gran cantidad de adultos llegados en lo que va de año. «El año 2023 fue el de mayor número de llegadas de la serie histórica y este lo estamos duplicando», ha señalado Clavijo al tiempo que estimaba que 2024 acabará superando los 50.000 migrantes arribados al archipiélago.

«No tenemos posibilidad física de poder acoger a todos estos menores», ha indicado el presidente canario. Por ello, ha exigido al Gobierno nacional que cumpla con el «pocedimiento que se aprobó a finales del año pasado». Un acuerdo que implica otorgar a Canarias una partida de 50 millones de euros destinados para la gestión de los cerca de 4.000 niños migrantes que se encontraban en el archipiélago en aquel momento. Clavijo ha criticado que, a pesar de un pacto cerrado en noviembre de 2023, el Estado «aún no ha cumplido con el protocolo», que persigue «proteger al menor y dotarle de todas las garantías».

Nuevas infraestructuras de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado este jueves el apoyo del Gobierno al Ejecutivo canario para hacer frente a la crisis migratoria en la que está sumido el archipiélago y la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Ha dicho que «es un problema terrible que nos afecta a todos y no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla». También ha asegurado que el Ministerio que encabeza ya «ha entregado todas las instalaciones militares que están sin utilizar a Canarias ya desde hace dos o tres años».

Ante estas declaraciones, Clavijo ha indicado que, en lo que va de semana, no ha recibido «ninguna comunicación» por parte de Moncloa. No obstante ha querido agradecer a Robles las palabras de apoyo y ha señalado que en caso de que no se pongan en contacto con su equipo de Gobierno, será él mismo quien descolgará el teléfono para exigir soluciones.

Por otro lado, el presidente canario ha afeado al Gobierno nacional que no haya logrado llegar a un acuerdo con la formación liderada por Feijoo en materia de gestión migratoria. «Lo único que tienen que hacer es ceder en dotar a las comunidades de más recursos económicos a las comunidades. El resto de puntos ya están recogidos en el pacto firmado por el Estado y Canarias», ha señalado Clavijo. «Esto no es un pim pam pum de política. Estamos hablando de unos niños que han visto como sus padres morían por el camino y tiraban sus cuerpos al mar», ha argumentado. «Tenemos que dar una respuesta humana, y dejar a un lado las luchas políticas, a unos niños que llegan completamente rotos», ha añadido.

Unas acusaciones que han vuelto a provocar respuestas en el Gobierno. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha replicado que «a quien debe pedir explicaciones es a su socio de gobierno, el Partido Popular, en Canarias, que es quien ha negado ni siquiera una toma en consideración de una ley que daba respuesta precisamente a una demanda y a una situación de presión en ese territorio». «Yo me quedo perpleja cuando oigo las declaraciones de Fernando Clavijo porque insisto, a quien tiene que dirigir sus peticiones de explicaciones es a su socio de gobierno», ha dicho la cabeza de ramo.

Ha añadido también que la mano del Gobierno «sigue tendida» y que lo que hay que exigir es que el PP explique a la ciudadanía por qué, compartiendo un gobierno con Coalición Canaria, «se niega siquiera a abrir un debate y a tomar en consideración esa modificación de ley que iba a dar respuesta y que iba a aliviar sin duda alguna a esos territorios, cuando estamos hablando además de una competencia de las comunidades autónomas».