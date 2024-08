Los presidentes autonómicos del PP se conjuran contra el pacto fiscal PSC-ERC

ATLAS

El Partido Popular calienta motores de cara al nuevo curso político y se centra en redoblar la presión contra el Gobierno a raíz de los últimos acontecimientos. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha anunciado este lunes tras el comité de dirección celebrado en Génova que los presidentes autonómicos del partido han firmado un manifiesto para dejar claro que la postura de los populares es unitaria y que no existen fisuras entre los distintos barones regionales.

«Ante la independencia fiscal pactada por el PSOE y ERC, los presidentes y presidentas del PP han firmado un manifiesto donde se resume la posición común del partido y que compartiremos a lo largo del día de hoy», ha afirmado el también diputado vasco del PP, quien ha recordado que los líderes regionales del partido tienen previsto celebrar un cónclave presidido por Alberto Núñez Feijoo el próximo 6 de septiembre para abordar este asunto.

Sémper también ha aprovechado su comparecencia en la sede de los populares para cargar con dureza contra Sánchez y su Gobierno a raíz de la crisis migratoria que acecha a España. «El problema es que no tenemos una política migratoria que controle las fronteras, no hay recursos para atender a las personas que vienen a nuestro país y no hay gestión de las consecuencias», ha señalado.

Por ello desde Génova exigen la convocatoria ya de una conferencia de presidentes que aborde la coyuntura actual. A juicio de los populares, el Gobierno -a quien acusan de estar «desaparecido»- ha mostrado su incapacidad durante todo el verano para resolver los principales problemas que presenta España como país.

Otra de las cuestiones a las que se ha referido Sémper tiene que ver con la situación en Venezuela. «Llevaremos a votación en el primer pleno del Congreso de Diputados de septiembre una iniciativa para que España reconozca la victoria en las elecciones de Venezuela de Edmundo González», ha afirmado tras denunciar que la Moncloa «calle» ante Nicolás Maduro, a quien ha tildado de «dictador».