La madre del adolescente británico Jay Slater dice que «los trolls de internet» la «aterrorizan» después de la muerte de su hijo durante sus vacaciones en Tenerife

Carteles repartidos por Tenerife en busca de una pista sobre Jay Slater Borja Suarez | REUTERS

La madre de Jay Slater, el adolescente británico fallecido durante sus vacaciones en Tenerife, asegura que ha sido «aterrorizada» por los trolls de Internet desde la desaparición de su hijo.

Slater, un aprendiz de albañil de Oswaldtwistle, cerca de Accrington, en Lancashire, había viajado a Tenerife, el 13 de junio, junto a la amiga que llamó para notificar su desaparición y otro joven para acudir a un festival de música, el New Rave Generation. Tres días después, fue hallado su cuerpo, en avanzado estado descomposición, precisamente en la zona de barrancos en la que se buscó con más intensidad.

Antes de salir aquella noche, Jay había intercambiado unas palabras con su madre, donde le dijo: «Te quiero, mamá», a modo de despedida antes de colgar la llamada. La señora Duncan recuerda con dolor que estas fueron las últimas palabras que se dijeron.

El infierno de Debbie Duncan, la madre de Jay, de 56 años, se suma al acoso en línea que sufre incluso después de la muerte de su hijo. «Ni siquiera tengo palabras para describir lo enfermos que están estos individuos», le dijo a The Sun.

Las teorías conspirativas y la información falsa se propagaron rápidamente en internet después de la desaparición de Slater. Duncan tuvo que negar los rumores de que su hijo había robado un reloj Rolex de 12.000 libras y había provocado la ira de un cartel de la droga.

Algunas personas también se pusieron en contacto con ella directamente y le enviaron imágenes falsas, incluida una foto falsa de su hijo siendo torturado. «La primera semana fue un caos», dijo. «Estaba en una habitación de hotel en Tenerife buscando a Jay, y los trolls me acosaban».

Duncan y su hijo Zac recopilaron detalles de aquellos que no ocultaron sus números; aunque muchos estaban en el Reino Unido, algunos mensajes llegaron desde lugares tan lejanos como Australia y Estados Unidos.

«Había llamadas de gente que decía: sabemos dónde está Jay, ha hecho esto, ha hecho aquello», dijo. «Algunas eran de gente que gritaba el nombre de Jay o decía que lo habían apuñalado en una playa. Y, Dios mío, las historias eran simplemente irreales. Absolutamente irreales. La gente decía: está en un agujero, está encadenado».

«Fue simplemente repugnante, absolutamente repugnante. No se lo deseo a nadie, el tormento por el que he tenido que pasar y por el que todavía estoy pasando», recalca la madre de Jay. Ella dijo que la familia «se dejó llevar» por algunas de las teorías de conspiración, aferrándose a cualquier esperanza de que Slater todavía estuviera vivo.

El abuso no había cesado ni siquiera después de su funeral, dijo. Recientemente recibió una nota escrita a mano en el correo que decía: «¿Qué harás con todo ese dinero?». Se creó una página de GoFundMe mientras su hijo estaba desaparecido que recaudó más de 72.000 libras esterlinas, lo que según Duncan había alimentado más acoso.

«Todas estas personas me han criticado por un GoFundMe que yo no pedí», dijo, y agregó: «Las únicas cosas para las que se ha utilizado son algunos gastos de alojamiento, el equipo de perros que vino y algunos gastos de repatriación que todavía están en curso». «He estado hablando con GoFundMe prácticamente todos los días y han sido increíbles y me han brindado mucho apoyo», ha querido añadir Duncan.