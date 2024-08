Vox quiere citar a declarar a la mujer de David Sánchez, Kaori Matsumoto

El hermano Pedro Sánchez, David Sánchez, y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la tribuna de invitados del Congreso. BALLESTERIOS / EFE

Vox tiene la intención de pedir al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que cite a declarar como testigo a Kaori Matsumoto, una mujer de nacionalidad japonesa que es la pareja de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. David Sánchez está siendo investigado en ese juzgado por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Matsumoto es la madre de la hija de David Sánchez y sobrina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vox ejerce la acusación particular en la causa y quiere que la mujer de David Sánchez declare como testigo y aclare las condiciones de trabajo del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, de la que cobra un sueldo de 53.000 euros anuales como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La relación entre Matsumoto y Sánchez se formó aparentemente durante un viaje de David Sánchez a Tailandia en el año de excedencia que solicitó en su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. Ese año de excedencia fue de septiembre del 2020 a septiembre del 2021. Según publicó Okdiario, la acusación popular tiene la duda de que el hermano de Sánchez siguiese residiendo con su pareja en Tailandia una vez superada la fecha en la que se incorporó a su puesto. Eso es lo que se pretende dilucidar con la citación de Matsumoto como testigo.

En abril del 2022, la pareja tuvo una hija y David Sánchez pidió la baja por paternidad. Matsumoto trabaja para la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Oficina contra la Droga y el Crimen (UNODC), de la que hasta hace poco era responsable del proyecto para la prevención del crimen en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico. Y Matsumoto tiene por ello estatus de diplomática y protección como tal en aquellos países en los que trabaje.

Según publicó The Objetive, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mostró su interés en que la trabajadora de la ONU se traslade a Madrid para desarrollar su carrera profesional y habría sido seleccionada para ocupar un puesto en el «Programme Management Officer in Madrid (P3) with the United Nations Office of Counter-Terrorism (Unoct)», según un documento oficial, aunque aún no se ha incorporado a ese trabajo.

En caso de acceder a ese cargo, según el acuerdo para la creación en Madrid de esta Oficina del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT), a Matsumoto se le otorgaría inmunidad diplomática para ella, para su hija y también para su cónyuge, en este caso David Sánchez que quedaría así protegido ante la Justicia

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para confirmar si Matsumoto mantiene un vínculo legal con el hermano del presidente.