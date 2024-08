Un acuerdo de Desokupa con un sindicato policial abre la polémica con Interior

Agentes de la Policía Nacional dialogan con David Esteve, el líder de Desokupa. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«Una tormenta de verano con muchos rayos y truenos, pero sin ninguna lluvia». Las palabras son de uno de los más veteranos miembros de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Se refiere al controvertido acuerdo entre el histórico Sindicato Unificado de la Policía (SUP) —otrora mayoritario indiscutible en el cuerpo— y Desokupa, la empresa del polémico ultra Dani Esteve dedicada al desahucio con formas expeditivas, para formar en técnicas de defensa personal «hasta 30.000 policías», los afiliados de la central.

Tanto el SUP (organización que en sus orígenes estuvo vinculada al PSOE y a la UGT) como Desokupa han vendido el acuerdo como revolucionario, provocando en plenas vacaciones un incendio de proporciones considerables en el Ministerio del Interior y en el seno de la propia Policía Nacional.

La chispa que ha provocado estas llamaradas, en las que detrás no hay ningún fuego real, la encendió Esteve, un hábil comunicador que ha hecho de las redes sociales y de la polémica los mejores altavoces de su negocio desde su nacimiento en el 2016. Su ardid fue un mensaje en X poco antes del mediodía del domingo 4 de agosto, probablemente uno de los momentos del año de menor tensión informativa. En su mensaje incluía un vídeo de poco más de un minuto protagonizado por Mónica Gracia, secretaria General del SUP, y él mismo, firmando el ya famoso convenio de formación. El vídeo no era del domingo, se había grabado el viernes anterior en la sede del sindicato en Carabanchel, a donde el empresario de los desalojos había desplazado todo su equipo de grabación para la puesta en escena del acuerdo.

Lo que las dos organizaciones querían era una percha para colgar su mensaje y conseguir que Desokupa vendiera cursos a 20 euros la hora en línea y a 50 la clase presencial y que el SUP ampliara su gancho con los afiliados en un momento en el que se disputa a cara de perro la supremacía del cuerpo con Jupol, el otro gran sindicato del cuerpo, que le sigue ganando en votos.

El mensaje del anuncio fue rotundo. «Va a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores», explicaba el líder de Desokupa. «Es un momento histórico. Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros», apostillaba Gracia.

«Precios especiales»

Pero la realidad es otra. El acuerdo de cuatro páginas no es más que el enésimo protocolo de colaboración del SUP con una empresa externa para intentar dar servicio a sus afiliados y, de paso, intentar captar afiliados a los de otras centrales, una práctica extendida entre todo tipo de sindicatos. El acuerdo de colaboración es solo para ofrecer precios especiales por los cursos de seguridad de Desokupa. El mensaje del domingo en X incluía con mucha intención la polémica apostilla de que el «curso será homologado y puntuable». Y fue ahí cuando Esteve consiguió la ayuda inestimable a su campaña publicaría de Interior, que entró de lleno rebatir al líder de Desokupa. Primero para señalar que los «cursos no son homologables ni baremables» y «que no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de las Policía» y después para anunciar la apertura de un expediente. El caso llegará también al Congreso, donde Sumar preguntará por este asunto.

Mónica Gracia dice estar «totalmente sorprendida» por la polémica suscitada por el hecho de que el sindicato que lidera desde el 2019 haya firmado un convenio con Desokupa para la formación de policías. «El único error que puedo reconocer es que igual no valoramos el alcance mediático de este acuerdo», afirma en declaraciones la máxima dirigente del SUP, quien en modo alguno se plantea revocar este acuerdo, a pesar de que incluso ha sido criticado dentro de su organización.

«No ha sido un acuerdo con segundas. De verdad que no hay ningún tipo de provocación al Ministerio del Interior. Simplemente queremos que nuestros afiliados tengan una formación extra, pero sin criticar en ningún momento la formación que reciben desde la Dirección General de la Policía que, todo hay que decirlo, ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos», afirma Gracia.

«Es solo un curso más de los muchos que hacemos», afirma Gracia, quien insiste en que no hay «un trasfondo político en esta formación». «Va a ser un curso que, nos han garantizado, se impartirá por policías, guardias civiles y otros profesores homologados», añade. «Si un militante de Sumar nos ofreciera una formación sobre cerrajería que consideráramos útiles para los policías en su labor profesional no dudaríamos en cerrar un acuerdo para ofrecérselo a nuestros afiliados», garantiza Mónica Gracia.