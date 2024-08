Los militantes de ERC deciden este viernes si invisten a Illa o se repiten las elecciones

Un cartel de manifestantes contrarios a la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

La militancia de Esquerra Republicana decide este viernes el futuro político de Cataluña y quién sabe si el del conjunto de España. Más de 8.500 afiliados están llamados a expresar su postura sobre el preacuerdo alcanzado por la dirección interina de la formación, pilotada por Marta Rovira, y el PSC de Salvador Illa, que aspira a presidir el Gobierno de la Generalitat. No se trata de un puro trámite, sino de una consulta de carácter vinculante. De lo que manifiesten las bases de ERC dependerá la gobernabilidad de Cataluña o si la comunidad repetirá elecciones el 13 de octubre, y tendrá implicaciones directas en el devenir de la legislatura española. «¿Estás de acuerdo con que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la convención nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?», dice la pregunta formulada al republicano de a pie, con tres posibles respuestas cerradas: sí, no o abstención.

La consulta es telemática y se llevará a cabo entre las 10 de la mañana y las siete de la tarde. Al filo de las siete y media, la dirigencia dará a conocer el resultado. Este jueves, salió en tromba a defender el acuerdo: «Espero que tengamos la madurez suficiente», señaló su secretaria general, Marta Rovira, después de admitir que el acuerdo es «difícil de digerir». La dirigente secesionista elogió los «avances logrados» en las negociaciones con los socialistas, especialmente en la carpeta de la financiación. También aseguró que para implementar el acuerdo, que requiere de mayoría en el Congreso de los Diputados, cuentan con «planes B», aunque advirtió a los socialistas, como hizo en la víspera Oriol Junqueras, que «los acuerdos se hacen para cumplirse y tenemos posición de fuerza para ello, si no dejaremos de apoyar a Pedro Sánchez».

En la misma línea, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, destacó el «salto adelante sin precedentes hacia la soberanía fiscal» que supone el pacto. Ante las dudas que expresan los contrarios, Aragonès dejó claro que «habrá que seguir ejerciendo la fuerza política para su implementación, como hemos hecho con la amnistía».

Lérida y Gerona, por el no

En cualquier caso, la incertidumbre es la tónica dominante en la sede de la calle Calabria, de aquí que la cúpula del partido se haya empleado a fondo en los últimos días para tratar de asegurarse un resultado afirmativo. En las asambleas territoriales es donde se hace más evidente la división entre partidarios y contrarios a la investidura de Illa: Barcelona se inclina por el sí; Lérida y Gerona, por el no; y en Tarragona, hay de todo. Los cargos públicos, alcaldes incluidos, por el sí; los más jóvenes, por el no. El Colectivo 1 de Octubre, la corriente crítica, pidió el no por varias razones, entre ellas, que el «Estado no cumple nunca sus compromisos», o que una vez Illa sea investido, «no habrá ningún mecanismo para destituirlo».

Por su parte, Joventut Republicana decidirá en un consejo nacional el sentido del voto de su representante en el Parlamento, Mar Besses, independientemente del resultado de la consulta; si optan por el no pondrán en peligro la investidura de Illa, que precisa del apoyo de los 20 diputados de ERC para ser investido en primera vuelta.