El Bloque saluda la victoria de Maduro y espera un futuro de prosperidad

La diputada autonómica del BNG Montse Prado, en una rueda de prensa reciente. BNG

Varios partidos de extrema izquierda del Congreso revisaron su apoyo al régimen de Maduro. Sumar y Podemos, que felicitaron al presidente venezolano por su presunta reelección, exigieron este jueves que el Ejecutivo del país caribeño mostrara las actas de las mesas. Pero no todos cambiaron de parecer. EH Bildu y el BNG mantienen su postura y, además, lo hacen con hechos. Los aberzales enviaron una delegación formada por dos diputadas y un dirigente de Sortu. Por su parte, la diputada gallega del Bloque Montse Prado participó como observadora internacional en la llamada a las urnas en Venezuela. Estuvo acompañada en este viaje por Rubén Cela, miembro de la ejecutiva de los nacionalistas. En un mensaje en redes sociales, Prado remarcó que comprobaron que el sistema electoral del país «é dos máis garantistas». Su presencia en Venezuela le privó de asistir al Pleno del Parlamento Gallego en el que se aprobó el límite de gasto financiero de la comunidad para el 2025.

El martes, además, fue el propio Bloque el que publicó en su cuenta un mensaje que validaba la victoria electoral: «Saudamos o reelecto presidente Nicolás Maduro», remarcaron los nacionalistas, deseándole al pueblo venezolano un futuro «de paz e prosperidade». También destacaron que observan «con preocupación a desestabilización social» que, han afirmado, «parecen buscar para Venezuela diferentes axentes do interior e do exterior dese país», a partir del «cuestionamiento do resultado electoral».

Sumar y Podemos

El secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, reclamó la publicación de «todas las actas», aunque acusó a «la derecha venezolana» de proferir un discurso «abiertamente golpista». La líder del partido, Ione Belarra, y la eurodiputada y número dos, Irene Montero, habían felicitado a Maduro por su triunfo. «La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde», añadió la exministra de Igualdad.

Maduro llegó a agradecer una presunta felicitación del Gobierno, basándose en unas palabras de Yolanda Díaz en las que afirmaba que los demócratas «reconocen los resultados electorales». Este jueves, su partido exigió también «mayor transparencia en el escrutinio».