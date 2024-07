Page niega que Sánchez lidere la legislatura al «saltar a la vista que manda» Puigdemont

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Emiliano García-Page volvió a ejercer este jueves como verso suelto dentro del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, el único socialista que gobierna una comunidad autónoma con mayoría absoluta, expresó su absoluto rechazo a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez conceda una financiación singular a Cataluña a cambio de los votos de Esquerra para la investidura del también socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

«Espero que algunos ya se hayan dado cuenta de que Carles Puigdemont no paga, solo cobra», señaló Page en clara referencia a Pedro Sánchez y al varapalo que se llevó el pasado martes en el Congreso el Gobierno, donde Junts tumbó el techo de gasto -paso previo para la aprobación de los Presupuestos- y la reforma de la ley de extranjería para trasladar desde Canarias a menores inmigrantes no acompañados a centros de acogida del resto de comunidades autónomas. «A mí incluso me da vergüenza -añadió el castellano manchego- que se tenga que hablar con gente que habla con ese descaro de la caja, de quedarse con lo que es de todos».

Page lleva abiertamente enfrentado a Sánchez desde que este aceptó los apoyos de las fuerzas independentistas para sacar adelante la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. También fue crítico con el pacto con Unidas Podemos tras las generales de 2019, pese a que él mismo gobernó en coalición con los morados entre el 2017 y el 2019, lo que incluyó ceder la vicepresidencia.