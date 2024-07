Feijoo avisa ao presidente de que ningún primeiro ministro europeo seguiría no cargo na súa situación

Gamarra, Feijoo e García, este mércores no Hemiciclo antigo do Senado Daniel Gonzalez | EFE

Un día despois de que os partidos liderados por Feijoo, Abascal e Puigdemont votasen xuntos no Congreso contra a reforma da lei de estranxeiría e o teito de gasto dos orzamentos —dúas derrotas parlamentarias que evidenciaron a debilidade do Goberno de coalición—, o xefe da oposición estimou que a lexislatura está esgotada; o presidente, «noqueado»; e que o colapso definitivo pode chegar en calquera momento. «Le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va», reclamou onte fronte a deputados, senadores e eurodeputados do PP reunidos no Hemiciclo antigo da Cámara Alta para facer balance do curso político a piques de rematar.

O de Os Peares, que avisou ao socialista de que ningún primeiro ministro europeo seguiría no cargo na súa situación, lamentou que «hoy el nombre de España está asociado a la corrupción en toda la prensa internacional». Lembraba así o popular o caso Koldo e a investigación xudicial á muller do presidente, Begoña Gómez, polos presuntos delitos de tráfico de influencias e corrupción nos negocios. «Eso es para lo que ha quedado quien venía a dar lecciones de ejemplaridad a todos. Empezó la legislatura con la corrupción de la amnistía y la continúa con la corrupción que se investiga en todo lo que tiene cerca», dixo Feijoo, quen lle pediu a Sánchez que non alongue esta agonía. «Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir», insistiu, entre aplausos dos seus, antes de tachar ao Executivo de «tinglado pensado para la mera supervivencia de una persona».

Non perdeu a ocasión de calificar de grave e patética a situación do socialista tras as derrotas parlamentarias deste martes. «Resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que sabemos que esta es la [derrota] más reciente, pero no va a ser la última», augurou. De feito, os posconverxentes votaron non, xunto ao PP e Vox, horas antes da visita de Sánchez a Barcelona para negociar con Esquerra unha eventual investidura de Salvador Illa. Un encontro que tamén criticou Feijoo. «Sánchez solo es capaz de repartir prebendas a sus decenas de socios para aguantar una semana más, como hoy estamos viendo en Cataluña con ERC. Si le sacan la chequera no es nadie», apuntou para rematar definindo ao xefe do Goberno como «un mal presidente».

Unha «arenga antisistema»

O portavoz do PSOE no Senado, Juan Espadas, describiu as palabras de Feijoo como unha «arenga antisistema» de quen amosa «ansiedade» por voltar ás urnas e quere xerar inestabilidade para forzar un adianto electoral. «Para el PP, primero está el desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez y segundo, el interés y las necesidades de la gente», indicou antes de acusar aos populares de dar as costas as súas comunidades e concellos, e priorizar os intereses do partido. «El PP solo sabe confrontar o boicotear» para tentar «tumbar al Gobierno», concluíu.