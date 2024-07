La defensa de Begoña Gómez recurre la citación de Pedro Sánchez como testigo

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Chema Moya | EFE

La defensa de Begoña Gómez ha apelado la citación de su esposo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ordenada por el juez Juan Carlos Peinado para que testifique en la investigación abierta contra ella por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. «No existe el más mínimo indicio que justifique la citación efectuada más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado», señala el recurso de Gómez. «La adopción de medidas de investigación siempre requiere que exista un fundamento que, en este caso, entendemos que no existe en absoluto y prueba de que no existe es que no se ha exteriorizado en la providencia dictada», añade, refiriéndose a la resolución del magistrado firmada este lunes que autoriza la citación de Sánchez.

El letrado Antonio Camacho incide considera que el magistrado presenta numerosas contradicciones en su escrito, en estos dice citar al presidente del Gobierno para aclarar cuál es la relación que mantiene la investigada, Begoña Gómez. «Es público, notorio y perfectamente conocido que ambos mantienen una relación matrimonial desde hace muchos años», recalca la defensa de Gómez en el recurso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó este lunes a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio a las once de la mañana en el palacio de la Moncloa en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez tiene pensado desplazarse hasta la Moncloa para tomar declaración a Sánchez y ha dado las instrucciones para que la declaración sea grabada en vídeo. «Será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, el Complejo Presidencial de la Moncloa», dice Peinado, aunque se prevé que la Fiscalía Provincial de Madrid recurra su decisión, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press.

El magistrado toma su determinación después de que la semana pasada Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no prestar testimonio. Explica el juez que el delito de tráfico de influencias contempla la modalidad de «en cadena», por lo que estima «conveniente, útil y pertinente recibir declaración del esposo de la investigada, Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

La clave para que el juez Peinado diera este giro en su investigación está en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que admitió haberse reunido cerca de ocho veces en la Moncloa con Begoña Gómez y que en dos de esas reuniones estuvo presente Sánchez. Tras esa declaración, el juez cambió la situación del propio Barrabés, quien pasó de testigo a investigado. Al citar a Sánchez, el juez accede a la petición de la acusación popular, en la que figuran las asociaciones Hazte Oír, Iustitia Europa y el partido político Vox. El magistrado asegura que su intención es averiguar «la posible relación de la persona investigada con una autoridad» y determinar si la autoridad de Sánchez fue la que facilitó el supuesto intercambio irregular de favores.

La ley permite a los altos cargos del Gobierno responder por escrito en las instrucciones judiciales en el caso de que el testigo haya conocido el asunto investigado por razón de su cargo. Pero, según el juez, el interrogatorio al que pretende someter a Sánchez es sobre «cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo». Es decir, que le interrogará en su calidad de esposo de Gómez, y no de jefe del Gobierno. En esos casos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el juez se desplace al lugar de trabajo del testigo.

El PSOE anunció un recurso a la decisión del juez de llamar a declarar a Sánchez. Sostiene que las diligencias son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza «política» del caso. El PSOE no está personado en la causa, por lo que el recurso deberá presentarlo la defensa de Gómez. El portavoz socialista Patxi López afirmó que lo que llamó el «caso Peinado» es un «montaje» para beneficiar al PP.

Finalmente la defensa de Begoña Gómez ha presentado antes su propio recurso.