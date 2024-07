El PP dice que Begoña Gómez y Pedro Sánchez «alientan las sospechas» con su silencio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. MARTA FERNÁNDEZ JARA | EUROPA PRESS

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, «alientan las sospechas» con su «silencio», después de que ninguno haya ofrecido aclaraciones ante la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Además, Sémper criticó que los socios del PSOE «callen ante una corrupción» que, según dijo, «ya es insoportable» y «cuyo hedor trasciende» la sede del PSOE y del palacio de la Moncloa.

«Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez», declaró Sémper, después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Sémper aseguró que su partido «empatiza» hoy con los españoles que están «abochornados y avergonzados» tras el «silencio político» por parte del Gobierno ante los «graves casos de corrupción» que «interpelan directamente a Pedro Sánchez y a su entorno familiar».

El portavoz del PP señaló que en el dispositivo para la declaración de la esposa de Sánchez «se han contabilizado 11 furgonetas de la Policía Nacional» y la prensa ha sido situada a «una distancia prudencial para proteger absurdamente a la mujer del presidente del Gobierno». Según Sémper, Begoña Gómez acudió «en un coche con cristales tintados y entró por el garaje de los juzgados», con un trato que «ningún otro español tiene». «Es un trato absolutamente preferente hacia la mujer del presidente del Gobierno», denunció.

Preparan la defensa en Moncloa

El dirigente del PP indicó que han sabido, «por boca del propio abogado de la mujer del presidente del Gobierno que ha preparado su defensa en la Moncloa con la asistencia también del propio presidente del Gobierno». «En Moncloa supuestamente no solo se hacen negocios para favorecer a la mujer del presidente del Gobierno con la presencia del propio presidente, sino que también sabemos que el propio Sánchez participa en la estrategia de defensa de su mujer en el palacio de la Moncloa» dijo Sémper. Advirtió a Sánchez y al PSOE de que actuar con esta «opacidad insufrible», utilizar el Congreso para «desviar la atención» con su plan de regeneración y dedicarse a «culpar a culpar a periodistas, jueces y oposición» con el fin de «no tener que dar explicaciones», lo único que alienta «son las sospechas».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que Begoña Gómez «ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de la Moncloa y del Gobierno». «Ahora resulta que se persigue a la mujer del presidente o al hermano del presidente por ser familiares. Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos cinco años y no pasaba nada, cuando nadie de mi entorno ha estado en política, nadie de mi entorno habita en un espacio público o a nadie de mi entorno ni a mí me han regalado nunca una tesis», señaló. Ayuso comparó el operativo de seguridad desplegado por Policía Nacional en los juzgados por la declaración de Begoña Gómez con una «escena propia de una dictadura bolivariana» y «una demostración ostentosa de poder».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, opinó por el contrario que Begoña Gómez ha hecho «lo correcto» al no declarar ante el juez y denunció la «indefensión total y absoluta» que está sufriendo ante el intento de Vox de «hacer política a través de un procedimiento judicial». Robles aseguró que Gómez está siendo investigada «sin ninguna razón, sin más argumentos que informaciones de medios de comunicación» que Vox ha llevado ante un juez. «La justicia está para decidir cuando hay hechos delictivos y en este caso es evidente que lo que se quiere hacer es una investigación genérica a Begoña Gómez por el único hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno», afirmó.

El ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, afirmó también que Gómez «hace bien al no declarar para no dar juego a un proceso que está instado por organizaciones de ultraderecha basada en pruebas falsas».