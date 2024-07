La Policía investiga la muerte de una mujer con signos de violencia en el interior de una caravana en Motril

La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de una mujer en Castellón en una autocaravana. Andreu Esteban | EFE

La mujer hallada muerta con fuertes signos de violencia este jueves en Motril (Granada) tenía 51 años y ha sido localizada en el interior de una caravana ubicada en un cortijo de la localidad costera, han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte violenta de esta mujer, a la que se le está practicando la autopsia, que determinará las causas del fallecimiento. De momento no hay detenidos, han indicado este viernes a Efe fuentes policiales, que no pueden afirmar aún si se trata o no de un caso de violencia machista.

El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado sobre las 19.30 horas de ayer jueves en un cortijo de la localidad granadina. Se encontraba al parecer en el interior de una caravana ubicada en la finca.

Hallazgo del cuerpo de otra mujer

Se está investigando también la muerte de otra mujer en una autocaravana en Alcossebre (Castellón). Fuentes cercanas a la investigación ha señalado que la mujer fue encontrada con un arma blanca clavada en el rostro sobre el mediodía de este jueves.

El vehículo se encuentra estacionado en la zona de Cap i Corb de Albocasser, una playa natural de guijarros con pocas edificaciones próximas y está acordonado y tapado con una lona mientras los agentes de la Policía Judicial siguen trabajando en el lugar.

Aparcadas próximas hay otras autocaravanas. Algunos de sus ocupantes han señalado a Efe que el vehículo estaba aparcado allí desde el pasado martes y que aunque la mujer viajara sola habían visto a un hombre en el vehículo.