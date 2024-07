Nuevo choque en el Gobierno al pedir Sumar el cese de la directora del Instituto de las Mujeres

Imagen de un distintivo de Punto Violeta

Nuevo choque entre miembros del Gobierno de coalición. En este caso por la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, quien, según El Español, habría cobrado junto a su pareja hasta 250.000 euros por los contratos de instalación de 64 puntos violeta firmados con ayuntamientos socialistas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, salió al paso de la citada información asegurando que dará «tiempo a García para que dé las explicaciones que considere» sobre la contratación de esos trabajos por parte de la empresa que comparte con su mujer, Elisabeth García Busnadiego. «Yo le exigí, le pedí y hablé con ella para que diera todas las explicaciones, que hubiera transparencia», manifestó Redondo.

Sin embargo, desde Sumar, y también desde Podemos, reclamaron el cese «inmediato» de Isabel García. «Nunca debió ser nombrada». La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también. Debe ser cesada de inmediato», escribió en la red social X Sumar. Aludía a las polémicas declaraciones que la directora del Instituto de las Mujeres había realizado antes de ocupar el cargo y que eran «abiertamente transfóbicas». Ya entonces, la formación de Yolanda Díaz, pero también la de Irene Montero, se mostraron en contra de su nombramiento. Este jueves, Íñigo Errejón reclamó que García comparezca en la Comisión de Igualdad. Montero, por su parte, escribió en X: «Debe ser cesada. Pero no olvidemos algo: no es más grave la corrupción que la transfobia».

Isabel García, que llegó al cargo el 28 de diciembre del 2023 y comenzó su actividad empresarial en el 2022, aseguró que tiene «la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien y de haber cumplido escrupulosamente la ley», Aclaró que cuando fue nombrada redujo a un 8 % la participación en la empresa que comparte con su mujer, cuando la ley reguladora de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado le permite hasta un 10 %.

«Desde entonces, me he desvinculado no solo de la titularidad, sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas mi esposa», escribió. Las empresas son Imber Consultoría de Igualdad S.L. y ELIG Consultoría Política de Igualdad y Diversidad S.L. Añadió que ninguna de sus empresas ha recibido nunca «un solo contrato del Instituto de las Mujeres», y defendió el buen hacer de su esposa para lograr contratos con entidades públicas de distintos colores políticos.