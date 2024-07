Irene Montero pide la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres

Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres EFE

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha pedido que la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, sea destituida, tras publicarse que ella y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García.

Queda claro que el PSOE quería “recuperar” el Ministerio de Igualdad para hacer políticas feministas 🤦🏻‍♀️



La Directora del Instituto de las Mujeres debe ser cesada.



Pero no olvidemos algo: no es más grave la corrupción que la transfobia. — Irene Montero (@IreneMontero) July 18, 2024

«La directora del Instituto de las Mujeres debe ser cesada», ha escrito Montero en X, donde ha denunciado que «queda claro que el PSOE quería «recuperar» el Ministerio de Igualdad para hacer políticas feministas».

Montero ha añadido que «no es más grave la corrupción que la transfobia», en relación a las polémicas opiniones vertidas por García en relación a la ley trans. Políticos de Sumar y Más Madrid denunciaron que García «mantuvo discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans».

Después de que un medio de comunicación publicara que la directora del Instituto de las Mujeres y su pareja habrían obtenido decenas de contratos para gestionar los puntos violeta, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, anunció que le pediría explicaciones por estos hechos. «Voy a pedir las explicaciones esta misma mañana [de este miércoles]. Todavía no he tenido oportunidad porque he estado en el Congreso y en el Senado», aseguró Redondo.

Sin embargo, un día después de esa reunión no ha trascendido si se adoptarán decisiones políticas al respecto.