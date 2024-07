El Gobierno se ofrece a aprobar por decreto la reforma de extranjería, pero solo si el PP lo apoya

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido al PP que, si apoya el próximo martes la admisión a trámite de la reforma de la ley de Extranjería presentada esta semana en el Congreso, el Gobierno lo llevará a un Consejo de Ministros para aprobarlo como un decreto ley.

De esta forma, la nueva norma se podría aplicar «de manera inmediata» y luego convalidarse con el apoyo del PP treinta días después, ha señalado Torres a los medios de comunicación durante una visita a Valencia, donde ha insistido en que es «imprescindible» que el PP lo apoye para que no decaiga y colabore luego en aplicarlo.

Ha argumentado que se trata de una ley referida a la distribución de personas vulnerables en las comunidades autónomas, por lo que si el Gobierno aprobara un decreto ley «sabiendo que no va a ser convalidado» habría que ver qué pasa con los menores repartidos durante las cuatro semanas que tarda la convalidación.

El ministro ha insistido en que sin el apoyo del PP no sería posible convalidar un decreto ley que daría respuesta a una «emergencia», y ha destacado que hay cuestiones planteadas por los populares que ya se han tenido en cuenta, como que ninguna comunidad se quede fuera de esta distribución de menores no acompañados.

También ha asegurado que «está garantizada» la financiación para el reparto de menores a las comunidades: 145 euros por niño y día, más una partida para infraestructuras y una tercera para los traslados, como recoge la proposición de ley planteada y que formaciones como PNV, ERC, Podemos o EH Bildu han dicho que están en disposición de aprobar.

«Estamos hablando de distribuir personas vulnerables, que son niños y niñas, en comunidades autónomas, y la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular», ha recordado el ministro para defender la necesidad de que el PP se comprometa a apoyar la convalidación del decreto ley.

«Es preciso, imprescindible, básico, que el Partido Popular dé su apoyo y además colabore luego en la medida», ha afirmado Torres, quien ha tendido su mano a todos los partidos para conseguir que los menores tengan «una respuesta digna» y se distribuyan por todo el país para que no se vulneren sus derechos.

Ha recordado que se ha presentado esta semana en el Congreso una proposición de ley urgente acordada entre el Gobierno de España y el de Canarias para dar una respuesta a los menores no acompañados que llegan a comunidades «tensionadas», que se espera tramitar por lectura única si así lo permiten los servicios jurídicos, y ha pedido el sí cuando se vote su admisión a trámite.

Ese voto afirmativo, ha explicado, permitiría responder al derecho de todos los niños y las niñas, sean o no inmigrantes, a que no se vulneren sus derechos y no estén «hacinados por ser inmigrantes en ningún territorio» de España, como ahora ocurre en Ceuta y Canarias, pero en el 2018 ocurrió en Andalucía y en otras ocasiones en la Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares.

«Es una cuestión de Estado», ha insistido Torres, quien ha reclamado a todas las comunidades que «arrimen el hombro» ante la situación.

Además, ha apelado al actual Gobierno valenciano a seguir el camino en materia de migración del anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien la Comunitat Valenciana fue «ejemplar» en la acogida de estas personas con el Aquarius o en la respuesta «solidaria» dada a la invasión de Ucrania.