La ruptura de Vox: dos consejeros irreductibles, dimisiones y una supervicepresidencia

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Medio Rural, Ignacio Higuero. Jero Morales | EFE

Vox mantuvo el suspense hasta el jueves por la noche, cuando el líder del partido, Santiago Abascal, confirmó que su partido se retiraba de los cinco Gobiernos autonómicos que compartía con el PP en Aragón, Castilla y León, la Región de Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Vox contaba con doce consejeros en estos Ejecutivos. Algunos dimitieron, otros fueron cesados y dos de ellos, pese a la ruptura, permanecerán en sus cargos. El PP gobernará en solitario 11 comunidades autónomas, además de cogestionar el Gobierno canario, donde Coalición Canaria ostenta la presidencia.

EXTREMADURA

El único consejero de Vox deja el partido y seguirá en el cargo

Vox abandona el Gobierno de Extremadura, pero no habrá cambios en los responsables de sus nueve consejerías. El partido de Abascal pactó con el PP un Ejecutivo de coalición, en el que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural recaía en un político de Vox, Ignacio Higuero. Y lo seguirá siendo, aunque ahora como miembro independiente. A su juicio, no se puede «cambiar las reglas del juego a mitad del partido», por lo que cesará su militancia, pero no su cargo político.

El PP celebra su decisión. La presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, calificó el gesto de Higuero como un «paso valiente y comprometido». Para Jorge Buxadé, eurodiputado y hombre fuerte de Vox, la permanencia es por un mero «apego al sillón».

La legislatura en Extremadura da otro giro de guion. Después de las elecciones, Guardiola descartó «absolutamente» formar Gobierno con Vox, pero rectificó a las pocas semanas. Ayer defendió la labor del consejero de Mundo Rural. Higuero, eso sí, deberá adaptarse ahora a los compromisos en campaña del PP. «Me voy a centrar en el programa electoral del PP y en llegar a acuerdos puntuales y constantes», dijo Guardiola, que espera incluso tender puentes con el PSOE y Unidas por Extremadura. Este último partido retó a la mandataria a que se someta a una cuestión de confianza en la Asamblea regional.

«No han dado ninguna explicación ni creo que puedan darla y no sé si ya merece la pena», dijo la mandataria extremeña, que recordó que ninguna de las 60 medidas del acuerdo de gobierno con Vox menciona asuntos relacionados con la migración.

Consumado el divorcio, el PP destaca un asunto pendiente: uno de los tres senadores de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, lo es por designación autonómica. Así lo reflejaba el citado acuerdo en su sexto punto. «Lo lógico es que como es senador a consecuencia de un pacto, cuando no existe el pacto el señor Pelayo Gordillo debería dejar de ser senador», aseguró Guardiola.

El exvicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Europa Press | EUROPAPRESS

ARAGÓN

Azcón llena de competencias a su vicepresidencia tras la ruptura

Jorge Azcón, presidente de Aragón, basó parte de la remodelación de su Ejecutivo en una confianza inquebrantable en Mar Vaquero, actual vicepresidenta, que gana competencias en lo que será una supervicepresidencia: pasa a dirigir Presidencia y Justicia y mantiene sus responsabilidades en Economía, Industria y la portavocía del Ejecutivo maño.

La Mesa Sectorial de comunidades acordó que Aragón acogería a 20 menores migrantes no acompañados. «Ahora son 20 pero mañana pueden ser 40, 100 o 1.000. Si violan, matan o roban no va a ser con mi conciencia», dijo el ya exvicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, que también dimite como consejero de Desarrollo Territorial. Sigue el mismo camino el otro consejero de Vox en la también llamada Diputación General de Aragón (DGA), Ángel Samper, que se despide como responsable de Agricultura. Azcón remarcó que la nueva estructura «reducirá costes» ya que solo incorpora un nuevo consejero —Javier Rincón, en Agricultura— tras la salida de Vox.

Nolasco, eso sí, separa el adiós al Ejecutivo de la Mesa del Parlamento de Aragón y de los pactos de gobierno en varios ayuntamientos (destaca Utebo, el quinto con más población de la comunidad). «Son harina de otro costal», dijo el exvicepresidente.

El exvicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia, José Ángel Antelo. EDU BOTELLA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

REGIÓN DE MURCIA

Una coalición de diez meses tras 96 días en vilo

Ningún gobierno tras las elecciones municipales del 28M tardó tanto en fructificar como el de la Región de Murcia. La sombra de la repetición electoral llegó incluso a vislumbrarse en la Asamblea. Pero no. Finalmente, 96 días después de que los murcianos pasaran por las urnas, el PP accedió a que Vox entrara en el Gobierno con una Consejería y una Vicepresidencia. El voxista y noiés José Ángel Antelo apuró los plazos y logró finalmente ser vicepresidente y consejero de Interior. El jueves, su presencia destacaba en la sede de Vox, a la izquierda de Abascal, en parte por sus dos metros y cinco centímetros de altura con los que brilló en la ACB. Ayer, él y el ya exconsejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, dimitieron de todos sus cargos. Queda por ver ahora si Antelo ocupará la portavocía de Vox en la Asamblea autonómica. «Nosotros anteponemos las convicciones a los sillones. En la Región de Murcia, por desgracia, sabemos muy bien lo que son las consecuencias de la inmigración ilegal», dijo el exvicepresidente, en sintonía con el discurso de la directiva nacional de Vox.

La carrera del partido en la Región de Murcia vive un nuevo vaivén. A la prolongada negociación se suma la fractura que vivió Vox en Murcia en el 2020, cuando la cúpula de la calle Bambú expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados, que no dejaron sus escaños.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una comparecencia en el Palacio de la Generalitat. Rober Solsona | EUROPAPRESS

COMUNIDAD VALENCIANA

La ley de concordia coincidió con la salida

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, reducirá a nueve consejerías su Ejecutivo. En las imágenes de la comisión ejecutiva de Vox todo eran caras largas en el extorero Vicente Barrera, hasta la noche del jueves vicepresidente y consejero de Cultura. Y es que, poco después del anuncio de Santiago Abascal que ha puesto patas arriba a cinco Ejecutivos autonómicos, Mazón firmó el cese de los miembros del Ejecutivo de Vox. Acaba así esta etapa de Barrera en el Palacio de la Generalitat, a la que llegó después de que el PP se cerrara en banda a incorporar a Carlos Flores, hoy diputado de Vox, y que fue condenado en el 2002 por violencia de género.

La ruptura se hizo oficial la noche del jueves, pero horas antes la coalición había aprobado la polémica ley de concordia. Una norma que ahora peligra en otras comunidades. Ayer, de hecho, en plena gestación de la remodelación del Ejecutivo de Mazón, tanto populares como voxistas validaron la candidatura de Eduardo Beut para dirigir la Agencia Valenciana Antifraude. Pero esto, claro, ya es «un pacto entre caballeros» y no un acuerdo de gobierno, según remarcó el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos. Además, advirtió a los populares de que, «si las cosas se hacen bien», Vox apoyará las medidas del Gobierno.

Islas baleares

El presidente del Parlamento vive su enésimo intento de resistencia

Por hechos propios y ajenos, el presidente de la Mesa del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne, no vive un mes sin sobresaltos. Vox dio por terminado el acuerdo de investidura para hacer presidenta a la popular Marga Prohens. El pacto incluye la cesión de la presidencia de la Cámara a Vox, por lo que Le Senne tiene ante sí una nueva amenaza a su continuidad. Prohens, directamente, dio por hecha su salida: «No se entendería otra cosa». Pero el político de Vox no opina lo mismo. «Aquí no hay Gobierno, la única contraprestación fue la presidencia del Parlamento», aclaró en TVE.

Le Senne vivió serias desavenencias con cuatro diputados de Vox, que trataron de sustituirle como presidente de la Mesa. Y, además, un juzgado de Palma emplazó al 18 de julio a los familiares de Aurora Picornell, fusilada por tropas franquistas en 1937, para que ratifiquen su querella contra Le Senne, que desde su escaño rompió la fotografía de Picornell que lucía una diputada socialista. Esta protestaba contra la ley de concordia pactada por Vox y el PP, y que ahora Prohens descarta. La presidenta de Baleares afirmó ayer que se desmarca del pacto firmado con el partido de Abascal, aunque aclaró que otras medidas como el plan piloto de elección de lengua saldrán adelante.