IU ratifica a Maíllo y este carga contra Sumar por las listas a las europeas y los hiperliderazgos

Antonio Maíllo, coordinador de IU FERNANDO VILLAR | EFE

IU ratificó ayer a Antonio Maíllo como coordinador federal con 129 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones, en una nueva etapa en la que el partido ha reivindicado su papel en la «reconstrucción» de la izquierda frente a «hiperliderazgos» y tras los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas. Además, integró en la dirección a todos los rivales que tuvo en primarias Maíllo, a quien acompañará como número dos la exdiputada andaluza Eva García Sempere.

En su discurso, Maíllo lamentó los «paupérrimos» resultados de Sumar (de la que forma parte IU) en las elecciones catalanas y los «malos» resultados de las europeas, e instó a «construir un sujeto político útil con la emergencia de frenar la barbarie» de la ultraderecha, informa Efe.

«La gravedad de lo que ocurre nos interpela de forma histórica a no seguir cometiendo errores y a no gastar más tiempo en irrelevancias palaciegas frente a la urgencia de la situación. No estamos para tonterías», declaró el sucesor de Alberto Garzón. Y denunció que IU fue «testigo y víctima» del procedimiento de Sumar para elaborar la lista a las europeas, en la que tuvieron el cuarto puesto pese a ser la fuerza más relevante, señaló.

Maíllo asegura que no comparte «la visión populista centrada en los hiperliderazgos», en clara crítica a Yolanda Díaz.