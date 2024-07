Feijoo duda de un Constitucional «trufado con dos cargos del Gobierno»

Feijoo durante un acto celebrado el lunes en Salamanca. Manuel Ángel Laya | EUROPAPRESS

«No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, puso así en duda este martes la imparcialidad del tribunal de garantías, a pesar de anunciar que recurrirán al Constitucional la ley de amnistía. Esas dudas de Feijoo proceden, según aclaró, de que el tribunal está «trufado con dos cargos del Gobierno», en referencia al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez. El líder del PP tachó de «inmoral» el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional.

«Si queremos realmente garantizar la independencia, la primera decisión, es pedirle a estos dos miembros del Constitucional que presenten su dimisión», indicó Feijoo. Pero el líder de la oposición no duda solo de esos dos magistrados, sino también del propio presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, del que recordó que «ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista». «Los antecedentes del presidente del Constitucional no me tranquilizan», insistió Feijoo.

Los populares no precisan, por ahora, en qué momento presentarán el recurso ante el Constitucional por la ley de amnistía. Algo para lo que disponen de 90 días desde que se aprobó la ley de amnistía. Feijoo dijo que «Sánchez ha engañado a Puigdemont y él se ha dejado engañar».

Corrige sentencias del Supremo

Fuentes del PP indicaron que el Constitucional «no facilita que se fortalezca su independencia cuando corrige sentencias del Supremo para abaratar condenas por corrupción de cargos del PSOE». Aseguran que «Sánchez quiere que el Constitucional y la Fiscalía actúen pensando en sus necesidades políticas de manera sistemática». Las mismas fuentes indican que «conviene recordar que el PSOE cuestionó la redacción del escrito del Supremo contrario a amnistiar la malversación de los líderes independentistas». «Si el PSOE puede cuestionar decisiones de un tribunal que no cuenta con exdirigentes del PP, con más motivo el PP podrá cuestionar decisiones de un tribunal que cuenta con un presidente que fue fiscal general del Estado con Zapatero y con dos integrantes que fueron altos cargos de Pedro Sánchez», argumentan los populares.

El Gobierno afeó a Feijoo sus declaraciones y le pidió que rectifique su postura por unas palabras «de extrema gravedad». La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, dijo que Feijoo «desconfía de todo» y ya ha «puesto en cuestión» instituciones como la Fiscalía, el Congreso de los Diputados o la Agencia Tributaria».