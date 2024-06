Sábado negro de violencia machista: cuatro mujeres y dos niños muertos en menos de 24 horas

Vecinos de Zafarraya (Granada) se abrazan cerca del lugar donde presuntamente un hombre de 34 años ha matado este sábado a su expareja y la madre de ella. PEPE TORRES | EFE

Jornada negra para la lucha contra la violencia machista en España. Seis mujeres y dos niños han sido asesinados en tres crímenes cometidos en las últimas horas. Una mujer y sus dos hijos que fueron descuartizados en Las Pedroñeras (Cuenca), presuntamente por la pareja de la mujer y padre de los menores, una joven de 20 años y su madre asesinadas por el ex de la joven en Zafarraya (Granada), y una septuagenaria estrangulada por su marido en Fuengirola (Málaga) son las seis víctimas de la violencia machista, que ha teñido de luto el fin de semana. De confirmarse la naturaleza machista de estos seis asesinatos, la cifra de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año ascendería a 19 y la de menores muertos por violencia vicaria a 15.

El último caso en conocerse este sábado ha sido el hallazgo, en una vivienda de Las Pedroñeras, de los cuerpos descuartizados de una mujer y sus dos hijos, de 5 y 7 años. El tiple asesinato fue, presuntamente, perpetrado por la expareja de la mujer y padre de los menores, que ha sido detenido.

Una amiga de la mujer asesinada en Cuenca con sus hijos fue la que dio la voz de alarma al denunciar en la tarde del viernes su desaparición, por lo que los agentes de la Guardia Civil activaron la búsqueda, que concluyó con el hallazgo de los tres cuerpos en el interior de un arcón en una vivienda anexa al domicilio habitual de las víctimas, aunque está pendiente la identificación plena de los restos. Según señalaron a Efe fuentes próximas a la investigación, la mujer figuraba en el sistema policial de VioGén y contaba con una orden de alejamiento de su agresor, un varón de 44 años.

Dos asesinatos en Andalucía

En Andalucía se han registrado dos casos de violencia machista en las últimas horas, uno en Granada y otro en Málaga.

Un hombre de 34 años, español y con antecedentes penales, ha matado a la que hasta hace poco era su pareja, una chica de 20 años, y la madre de ella, de 49, y posteriomente se ha suicidado. La joven fallecida no estaba, en este caso, en el sistema de protección a víctimas de violencia de género ni constaban denuncias previas por malos tratos. El agresor usó una escopeta para acabar con la vida de las dos mujeres y, según la principal hipótesis de la investigación, se trasladó posteriormente a su vivienda y utilizó la misma arma para quitarse la vida.

El asesino sorprendió a sus dos víctimas al entrar, a las 6.00 horas de este sábado, en la vivienda que compartían madre e hija en Zafarraya, municipio del Poniente de Granada de unos 2.000 vecinos, usando la llave. Pasó al ataque mientras la víctima hablaba con una amiga, que pudo oír el crimen y alertó sobre los hechos al servicio de emergencias 112. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a Efe que Laura, la joven asesinada por su ex, había decidido poner fin a la relación hace solo unos días, una decisión que él no aceptó.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que, a falta de confirmación por la Delegación contra la Violencia de Género, se trata un crimen machista. De momento, la Guardia Civil está realizando las diligencias oportunas, especialmente pruebas de balística, para vincular estas tres muertes violentas en Granada.

La vivienda de Fuengirola en la que una mujer de 76 años ha muerto este viernes a manos de su pareja, un hombre de 75 años. Jorge Zapata | EFE

Este sábado trascendió también el asesinato de otra mujer, de 76 años, en Fuengirola (Málaga) asfixiada por su marido, quien trató de suicidarse después de dejar una carta, en la que se hacía responsable del asesinato. El hombre ha sido arrestado y ahora está fuera de peligro.

El crimen ocurrió cerca de las once y media de la noche del viernes en la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo de la localidad malagueña.

«Un día trágico en Andalucía», ha manifestado Fernández, que ha lamentado «profundamente» los dos supuestos casos de violencia de género. «Todo nuestro apoyo y cariño y solidaridad a los municipios tanto de Zafarraya como de Fuengirola y, especialmente, a los familiares de las dos mujeres asesinadas», ha trasladado el delegado, quien ha apelado «una vez más a que todos sigamos en esta lucha, que tiene que ser permanente y continua, y por parte de todas las instituciones y todos los partidos políticos para erradicar la violencia de género».

Asimismo, el delegado ha señalado que no existían denuncias ni ninguna medida vinculada al sistema VioGén y ha recordado que, de confirmarse estos casos como violencia de género, darían la cifra de cinco mujeres asesinadas en lo que va de año en Andalucía. «Tenemos que esperar a la confirmación por parte de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, pero ya digo, en principio, que todos los indicios apuntan a que ha habido dos mujeres asesinadas por violencia de género», ha trasladado en referencia a los citados sucesos de Zafarraya y Fuengirola.

Reacciones políticas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha referido a esta jornada como un «día terrible para la sociedad española en general». Este «día negro y tristísimo» es una jornada para reflexionar y poner todos los mecanismos que estén al alcance para «erradicar este enorme problema que tiene la sociedad española», antes de trasladar su solidaridad a las familias y allegados de las mujeres asesinadas, señaló la ministra.

En esa línea se expresó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, quien se manifestó «sobrecogida» por las muertes de las mujeres en Málaga y en Granada. «Otro día negro por una lacra que no termina, que no entiende de edad, no entiende de lugar y que para combatirla se requiere la unidad de toda la sociedad», ha expresado López en un audio remitido a medios, quien ha prestado todo su «apoyo y cariño» a los familiares, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, antes Twitter.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado los recientes asesinatos, y ha mostrado su dolor: «Estremece solo pensarlo. Un horror». En su cuenta de X, Moreno ha mostrado su cariño a las familias y lo seres queridos de las tres mujeres asesinadas en Zafarraya (Granada) y en Fuengirola (Málaga), presuntamente por sendos casos de violencia machista.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que recibe «con mucho dolor y rabia» la noticia del hallazgo de los cuerpos de una mujer y sus hijos descuartizados en Las Pedroñeras (Cuenca). «Es de mucha crueldad. Mi más absoluta condena y todo mi apoyo a sus seres queridos», ha publicado García-Page en su perfil de X.

Asimismo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha condenado los tres crímenes machistas perpetrados en menos de 24 horas en Granada, Málaga y Cuenca, y ha afirmado que luchar contra «esta lacra» es «una obligación de todos».

En un mensaje publicado en la red social X, Feijoo ha mostrado su solidaridad con todas las víctimas de estos tres «brutales» crímenes y sus familias y ha llamado a combatir esta violencia con «políticas eficientes y recursos suficientes».

