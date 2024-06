La Diputación de Badajoz aprueba con los votos del PSOE que el contrato del hermano de Sánchez fue transparente

Sesión plenaria de la Diputación de Badajoz celebrada este viernes DIPUTACIÓN DE BADAJOZ | EUROPA PRESS

La contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz se realizó con «transparencia, publicidad y respeto a la normativa» y que este tributa como no residente en España, según un informe de esta institución, si bien el PP considera que la documentación aportada no permite constatar que «haya cumplido su horario diario».

La Comisión de Estudio creada por la institución provincial para analizar tanto la contratación como las funciones de David Azagra -nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón- ha presentado este viernes el informe de conclusiones ante el pleno provincial, el cual ha sido aprobado por el PSOE, que tiene mayoría en la Diputación, mientras que el PP ha votado en contra.

En concreto, y según recoge el texto, su contratación se realizó a través de los criterios de «absoluta transparencia, publicidad y respeto de la normativa» sobre «provisión de puestos de naturaleza especial», y que el programa que dirige, Opera Joven, cumple con el «riguroso cumplimiento de la legalidad».

Para el PP, la documentación aportada no ha podido constatar que David Sánchez «haya cumplido su horario diario», como ha afirmado su portavoz, Juan Antonio Barrios, quien ha remarcado que «los altos cargos y la alta dirección no están obligados a fichar, pero sí están sujetos al examen del cumplimiento de objetivos». En este sentido, el propio Barrios ha lamentado que David Sánchez no tiene establecidos objetivos dentro de sus funciones ni estos han sido sujetos a control por parte de la institución provincial. Además, el informe incluye también que el expediente de modificación de la nomenclatura de la función de David Sánchez para que fuese jefe de la Oficina de Artes Escénicas «solo supuso un cambio en la denominación de su puesto, sin incrementos retributivos».

Las retribuciones percibidas se han correspondido a «las establecidas en su contrato», con los mismos incrementos en relación al resto de empleados de esta institución derivadas de las distintas leyes de presupuestos. Sobre las retenciones practicadas por rendimientos de trabajo en la Diputación de Badajoz, y su puntual remisión a la Agencia Tributaria, el informe recoge que a David Sánchez, titular de la Oficina de Artes Escénicas, se le practican las retenciones correspondientes en España «a través del Impuesto de la Renta de no Residentes», expresa el texto.