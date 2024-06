Gobierno y PP se reúnen con la Comisión Europea para tratar de cerrar el acuerdo del CGPJ

Imagen de archivo de una reunión de Didier Reynders (c), Félix Bolaños (i) y Esteban González Pons (d) el mes pasado en Bruselas. COMISIÓN EUROPEA / Valentine Zeler | EFE

El vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, se ha desplazado hoy a Bruselas para reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El encuentro se celebrará esta tarde a las 16.30h en la sede de la propia Comisión. El objetivo de la reunion es avanzar en la renovación del CGPJ y en la mejora de la independencia de la Justicia en nuestro país, según indican fuentes del PP.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado este martes que su partido no ha «renunciado» a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse «al mismo tiempo» que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que «sea bueno para España», no habrá pacto.

«El acuerdo, si es que se produce será beneficioso para España; que nadie crea que el PP puede colaborar en un acuerdo que no lo sea, el acuerdo o será bueno no habrá acuerdo», ha enfatizado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que no ha dado detalles sobre el estado de las conversaciones.

Sólo se ha limitado a comentar que hay que reconocer que «es bueno que el PSOE se aleje de chantajes y ultimatums» como el que, a su juicio, lanzó la semana pasada el presidente del Gobierno que puso como tope temporal para un acuerdo el 30 de junio.

Tras señalar que este tipo de actitudes, no «ayudan en nada», se ha afanado en incidir en que la postura de su partido «no ha variado». «Queremos llegar a un acuerdo que permita renovar y al mismo tiempo cambiar el sistema de elección y garantizar la independencia del Poder Judicial», ha dicho.

Tono «cordial»

En las filas socialistas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el tono de las conversaciones que su partido y el PP están manteniendo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo «cordial, correcto y positivo» y ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, para cerrar un acuerdo.

«La mejor compañera es la discreción, así que vamos a ser discretos, vamos a hacer que sigan las conversaciones, que sigan las negociaciones y esperemos que lleguen esta vez sí a buen puerto en un tiempo no muy lejano», ha agregado López, para después compartir su deseo de que un posible acuerdo llegue «antes» de que expire el ultimátum de Sánchez y «se extienda a otros organismos institucionales», pese a que «la gran urgencia en el CGPJ».

Sobre este asunto también se ha pronunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha sostenido que «sería muy deseable» que pronto se cierre un acuerdo. «Es un mandato constitucional, es una necesidad de país, es una anomalía democrática lo que venía ocurriendo y ojalá por fin se logre ese acuerdo», ha expresado la ministra en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, recordando que el acuerdo para la renovación «tendría que haberse producido» cinco años atrás y que estamos viviendo una «anomalía» democrática.

Rupturas y colaboraciones

Los socios de ambos partidos también se han pronunciado respecto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero en tono más acusatorio. Podemos ha advertido al PSOE que si pacta con el PP un cambio en el sistema de elección de los jueces para que éstos se elijan por los propios jueces como defiende Alberto Núñez Feijoo, «estaría abandonando la mayoría de la investidura» y ellos se replantearían sus apoyos al Gobierno.

Lo ha subrayado el portavoz morado en el Congreso, Javier Sánchez, y también en la misma línea se ha pronunciado «la número dos del partido» y eurodiputada, Irene Montero, quien ha pronosticado que de materializarse un acuerdo así, no habrá estabilidad en la legislatura. «Sería un movimiento tectónico», ha avisado Javier Sánchez al insistir en que ninguna fuerza progresista puede estar a favor de que el poder judicial se elija «por un grupo de notables y sin ningún control democrático». Y, de llegar a este acuerdo, el Partido Socialista «estaría avalando el lawfare» y las posiciones reaccionarias del poder judicial, ha recalcado.

Por parte de Vox, su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha advertido al PP que «si le hace el juego sucio al PSOE» alcanzando un pacto para renovar el CGPJ «luego no se lleven las manos a la cabeza» con lo que «hace el Gobierno» con el Tribunal Constitucional.

La dirigente ha censurado que el PP vaya a «ceder al chantaje» del Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces, preguntándose si a los populares «les parece poco y qué más les hace falta» para saber «que no se puede negociar» con los socialistas.Concretamente, ha afirmado que si finalmente la pactan, Vox «llegará a la conclusión» de que al PP «le conviene tener a sus propios magistrados».