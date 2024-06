El Gobierno y el PP logran un acuerdo para la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo

Imagen de archivo de una reunión de Didier Reynders (c), Félix Bolaños (i) y Esteban González Pons (d) el mes pasado en Bruselas. COMISIÓN EUROPEA / Valentine Zeler | EFE

Después de cinco años con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el Gobierno y el PP han logrado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras la reunión del vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Bruselas.

El acuerdo suscrito consiste en la elección de diez vocales por parte de los socialistas y otros diez por los populares, que además incluye «presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España del 2022 y el 2023» y la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, según adelantaron fuentes populares.

Los vocales serán elegidos de la lista de candidatos propuesta por la Junta Electoral Central en el 2018. Seis nombres, tres por parte, vendrán recomendados del Congreso y el Senado. La presidencia del Consejo, por otra parte, se quedará en manos de los vocales después de que los socialistas no pudieran hacer valer su carta de que fuera una mujer.

Además, se ha acordado también que los cargos de vocal y fiscal general del Estado no podrán recaer sobre personas que hayan tenido carrera política durante los últimos cinco años a fin de conservar la neutralidad del organismo, así «como la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos 'Dolores Delgado'».

Las mismas fuentes del PP inciden en que también han conseguido introducir en el pacto «la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho». Tanto la ley como el nombramiento de los vocales serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el mes de julio.

Los vocales

El próximo CGPJ estará compuesto por vocales procedentes del Congreso y del Senado, tanto de origen judicial como jurista. Como vocales judiciales designados por el Congreso, se encuentran Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo; Esther Erice, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espinosa, perteneciente a la Audiencia Provincial de Barcelona; José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil de Barcelona; José María Páez, juez decano de Málaga; y José Carlos Orga, de la Audiencia Provincial de Logroño.

Por otro lado, los vocales de procedencia judicial designados por el Senado incluyen a José Antonio Montero, magistrado del Tribunal Supremo; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia; Carlos Hugo Preciado, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Alejandro Abascal, perteneciente a la Audiencia Nacional; y Lucía Avilés, juez de lo Penal de Mataró.

Los vocales juristas por el Congreso son José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés María Herreros Hernández, fiscal; Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional.

En cuanto a los vocales juristas designados por el Senado, están Ricardo Bodas, magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo; Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia en la Sala 3ª del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes.

Los suplentes del Congreso de procedencia judicial son Adoración Jiménez Hidalgo, Reyes Vila Pariente y Ana de la Ser, mientras que los suplentes juristas son Antonio Dorado, José Luis González Cussac y Marta Bueno Salinas. En el caso del Senado, incluyen a David Villagrá Álvarez, Ignacio Martín Verona e Isabel Serrano Frías, y los suplentes juristas son Antonio Rovira Viñas, Guillermo García Panasco y Gabriel de Diego Quevedo.

El magistrado del Tribunal Constitucional designado es José María Macías Castaño, que actualmente es vocal del CGPJ en el bloque conservador.

Sensación de victoria popular

Pons destacó tras la firma del acuerdo que el documento hace que la Justicia española sea «más independiente» y esté «alejada de la política y de la influencia de los políticos». «Hoy la Justicia española es más independiente de lo que era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos», dijo en una rueda de prensa. El dirigente popular expresó que «aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen y la esperanza también». «Hoy es un buen día para la independencia judicial, el Estado de derecho y nuestro régimen constitucional», subrayó.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, había subrayado este martes que su partido no ha «renunciado» a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse «al mismo tiempo» que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que «sea bueno para España», no habrá pacto.

Tono «cordial»

En las filas socialistas, Bolaños ha estimado que los veinte nuevos vocales y los doce suplentes del Poder Judicial podrán empezar a trabajar este mes de julio «con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión». También ha subrayado que esta renovación se lleva a cabo conforme a la ley vigente y que se trata de un grupo de vocales con «experiencia, reputación y prestigio indudables».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha valorado positivamente el acuerdo, calificando este pacto como «buena noticia» y proclamando que «ya era hora». La ministra ha dicho que no estaba al tanto de esta noticia, aunque ha insistido en que es «buena noticia». «Hemos esperado cinco años, hemos estado cinco años sin Consejo General del Poder Judicial con un PP que no ha cumplido claramente la Constitución durante más de cinco años», ha añadido.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, había mostrado confianza en el pacto esta mañana al asegurar que el tono de las conversaciones que su partido y el PP fue «cordial, correcto y positivo»,

«La mejor compañera es la discreción, así que vamos a ser discretos, vamos a hacer que sigan las conversaciones, que sigan las negociaciones y esperemos que lleguen esta vez sí a buen puerto en un tiempo no muy lejano», agregó.

Sobre este asunto también se había pronunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha sostenido que «sería muy deseable» que pronto se cierre un acuerdo. «Es un mandato constitucional, es una necesidad de país, es una anomalía democrática lo que venía ocurriendo y ojalá por fin se logre ese acuerdo», ha expresado la ministra en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, recordando que el acuerdo para la renovación «tendría que haberse producido» cinco años atrás y que estamos viviendo una «anomalía» democrática.

Rupturas y colaboraciones

Los socios de ambos partidos también se han pronunciado respecto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero en tono más acusatorio. Podemos ha advertido al PSOE que si pacta con el PP un cambio en el sistema de elección de los jueces para que estos se elijan por los propios jueces como defiende Alberto Núñez Feijoo, «estaría abandonando la mayoría de la investidura» y ellos se replantearían sus apoyos al Gobierno.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra el PSOE por pactar con el PP la renovación del Poder Judicial y elegir un nuevo socio de Gobierno: «Arranca una nueva legislatura de gran coalición» entre los dos partidos mayoritarios. «Esto no es lo que la gente votó en las urnas», ha subrayado Belarra a través de la red social X, donde ha acusado a los socialistas de «rendirse ante la derecha, que hace la guerra sucia judicial y mediática».

Por parte de Vox, su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha advertido al PP que «si le hace el juego sucio al PSOE» alcanzando un pacto para renovar el CGPJ «luego no se lleven las manos a la cabeza» con lo que «hace el Gobierno» con el Tribunal Constitucional.

La dirigente ha censurado que el PP vaya a «ceder al chantaje» del Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces, preguntándose si a los populares «les parece poco y qué más les hace falta» para saber «que no se puede negociar» con los socialistas.Concretamente, ha afirmado que si finalmente la pactan, Vox «llegará a la conclusión» de que al PP «le conviene tener a sus propios magistrados».