Feijoo a Sánchez: «No hay regeneración democrática posible mientras usted sea presidente del Gobierno»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, volvieron a tomarse el pulso en el Congreso de los Diputados en una jornada marcada por los casos en los que se encuentra implicada la esposa del jefe del Ejecutivo, la financiación autonómica, la renovación del Poder Judicial y los recientes insultos del ministro de Transportes, Óscar Puente, a diversos personajes públicos, pero también adornada también por el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Un pulso en el que el jefe de los populares afeó al presidente que «no hay regeneración posible mientras usted sea presidente del Gobierno».

Al formular su pregunta, el líder de los populares le refirió a Sánchez todos los improperios que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha referido a diversos rivales, cuestión que el presidente esquivó al no estar registrada en el orden del día, que versaba sobre la regeneración y calidad democrática. «España es una democracia plena, pero con un pero: el bloqueo que ustedes hacen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cada vez que podemos entendernos aparecen sus jefes: Aznar, Ayuso, Abascal. ¿Que Feijoo tendremos hoy? ¿El que acata la Constitución o el que obedece a sus jefes?», dijo Sánchez.

«Su problema es la Justicia. Si un ministro difama y calumnia lo que tiene que hacer es dimitir. Y si hay indicios de que un familiar del presidente ha delinquido, debe sentarse en el banquillo con los jueces», concretó Feijoo, que afeó que las diferencias entre el Consejo Fiscal y el fiscal general por la amnistía, intentar vulnerar la libertad de prensa o negar los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, no suponen ninguna buena visión de calidad democrática. «Es como un manual de buenos modales del ministro Puente», aseguró. «No hay regeneración posible mientras usted sea presidente del Gobierno», cerró.

En respuesta, Sánchez afirmó que a Feijoo «se le hará larga la legislatura» con los planes de renovación democrática del Gobierno. «Ustedes han cerrado la oficina anticorrupción de las Islas Baleares, han cambiado la normativa de transparencia en la Comunidad de Madrid, derogan las leyes de Memoria Democrática, eliminan las concejalías de Igualdad. Esconden la declaración de bienes y actividades de senadores populares. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución. Con ustedes o sin ustedes», remachó por su parte el líder de los socialistas.

Financiación catalana

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, cuestionó al presidente del Gobierno por la nueva financiación autonómica, que considera que debe ser «más justa» y estar vinculada a una negociación para los Presupuestos Generales del Estado para el 2025. Sánchez remató con un «claro».

«No necesitamos ningún favor ni ningún trato especial, como todos ustedes están vendiendo. No es un privilegio que se nos pague lo que necesitamos, sean independentistas o no. Tienen que pagarnos a los catalanes lo que nos corresponde, ¿o es que cree que el dinero es de usted o puede hacer con él lo que quiera?», cargó Nogueras para afirmar que «en una Cataluña independiente» habría una mejor vía de caudales para la Generalitat. «¿Solo nos merecemos lo justo si coloca a [Salvador] Illa como presidente en Cataluña y si no que nos den?», recriminó la posconvergente.

«Nosotros también estamos aquí para trabajar por los catalanes. No ha habido Gobierno que haya apostado tanto por la financiación de las comunidades autónomas como este», afirmó Sánchez, que además destacó que el compromiso de reforzar la financiación y reconocer la «singularidad» de la financiación catalana ya la pactó con ERC cuando negoció su investidura. «Hoy la Comisión Europea nos ha sacado del objetivo de déficit excesivo, estamos saneando las cuentas públicas», zanjó.