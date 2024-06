Grafiteros y policías se unen a las solicitudes de amnistía

Agente de la Policía Nacional en una foto de archivo POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

Las primeras peticiones de amnistía fuera de la política han empezado a llegar. El abogado de un hombre que será juzgado por pintar «puta España» y la bandera independentista catalana en la pared del Ayuntamiento de Felanitx, en Mallorca, ha solicitado la aplicación de la ley de amnistía publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La entidad independentista de izquierdas Alerta Solidària y el partido Candidatura de Unidad Popular de Mallorca, CUP Mallorca, han informado a través de un comunicado que la celebración del juicio estaba previsto para este miércoles en Manacor por estas pintadas aparecidas en el Ayuntamiento de Felanitx la noche del pasado 11 de noviembre. Como la ley de amnistía fija un lapso temporal del 1 de noviembre del 2011 al 13 de noviembre del 2023, también sería beneficiario este mallorquín.

Además, la ley no establece que la territorialidad de la ley de amnistía sea solo Cataluña, sino que debe aplicarse también a todas las comunidades autónomas por igual, también en la isla de Mallorca. Según su artículo 1.1.a, la ley afecta a «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubiesen contribuido a la consecución de los citados propósito».

El juicio previsto para este miércoles se ha pospuesto por una discusión técnica sobre el valor de la pintada sobre el histórico edificio. El perito de la defensa entiende que el valor de la pintada es de 140 euros y el Ayuntamiento, del PP, de 1.500, con la intención de «magnificar los daños y castigar al independentista encausado», según critican las referidas entidades. En los próximos días, las partes personadas tendrán que opinar sobre la aplicación de la ley de amnistía, que sería probablemente el primer caso en hacerse efectivo tras la aprobación de la misma, según Alerta Solidària y CUP Mallorca.

Solicitud de diez policías

Además del grafitero, una decena de agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona han pedido al juez que les aplique la amnistía porque «en ningún caso» cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las dos excepciones que fija la ley para quedar fuera del perdón.

Así lo solicitan los abogados de nueve del medio centenar de agentes que investiga el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona por su intervención el 1-O para evitar el referéndum, en su caso en los puntos de votación situados en los institutos Pau Claris, Prosperitat, Àgora, Dolors Monserdà, Infant Jesús y Mediterrànea.

Los agentes, representados por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, solicitan al magistrado en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que en virtud de la ley de amnistía archive su procedimiento y extinga su responsabilidad criminal porque consideran que las exclusiones fijadas en la ley de amnistía no son aplicables «en ningún caso» a los hechos que se les imputan.

El escrito destaca que «prácticamente la totalidad» de los policías intervinieron el 1-O en Cataluña en defensa de la legalidad y del orden constitucional, «en cumplimiento de sus funciones» y actuando con la «proporcionalidad y la mesura necesaria», de acuerdo a una «compleja situación» y con los «escasos medios de que fueron dotados», para evitar «la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».

Borràs (Junts) invita a Illa a presentarse a la investidura «si además de idiomas sabe matemáticas»

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha invitado al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, a presentarse a la investidura «si además de idiomas sabe matemáticas», en referencia a la negativa de este martes por parte del líder socialista en catalán, castellano, inglés y francés a abstenerse en una supuesta investidura de Junts.

Borràs lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Ser Cataluña recogida por Europa Press, preguntada por si es Illa o el candidato de Junts a liderar el Govern, Carles Puigdemont, quien debería presentarse primero a una investidura como presidente de la Generalitat.

«Si el señor Illa está tan seguro que tendrá estos apoyos para ir a la investidura» debe presentarse, ha emplazado Borràs, si bien ha sostenido que de momento éste cuenta con 48 escaños —los del PSC y los de Comuns—, mientras que Junts, ERC y CUP suman 59. Asimismo, no ha aclarado si Puigdemont se presentará a la investidura, decisión que atribuye al presidente del Parlament, Josep Rull: «Las investiduras no son, en este caso, de Junts o no. El presidente del Parlamento catalán hablará con los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios dirán a quienes están dispuestos a apoyar».

Y preguntada por la posible abstención del PSC en una investidura de Puigdemont pese a la negativa de Illa de este martes, la líder de Junts ha recordado que al igual que existe una correlación de fuerzas en el Parlament, también la hay en el Congreso de los Diputados, por lo que «todos deben ser conscientes de cuáles son estas dos situaciones».

Amnistía

Respecto a si se acogerá a la Ley de Amnistía tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, ha apuntado que no lo ha hecho: «Yo no pido nada, es decir, yo lo que quisiera es que se archivara la causa». «Mis abogados, que además conocen muy bien la Ley de Amnistía porque han participado activamente en ella, no han hecho ningún movimiento y, por tanto, estoy en sus manos y ellos decidirán en cada momento qué es lo que corresponde hacer», ha explicado Borràs.