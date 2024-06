Begoña Gómez niega que se beneficiara de la cátedra de la Complutense para hacer negocios

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez Ballesteros | EFE

La pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha defendido a través de una carta dirigida a varios medios de comunicación que no se está lucrando a través de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que el programa informático desarrollado para este es «gratuito» y «no se usa para ningún negocio».

Los diarios El Economista y El Debate han publicado la misiva de la mujer de Pedro Sánchez, actualmente investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En ellas, se insiste en que «Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad».

Sobre esto, Gómez insiste en que «no pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial». Además, niega que la Cámara de Comercio de España haya suspendido el acuerdo de colaboración que firmó con la Cátedra en el 2022, como incide El Economista.

«El convenio suscrito tiene una duración máxima prevista de cuatro años y se prorroga anualmente de forma habitual, sin que este año todavía se haya valorado o pronunciado formalmente la Cámara sobre su vigencia el próximo año, no habiéndose recibido comunicación o notificación al respecto», añade la carta.

La Universidad Complutense informó, como recoge El Periódico de España, de que Begoña Gómez no continuará al frente del máster que dirigía al no haber presentado la continuidad del mismo, ya que en el curso 2023-2024 apenas hubo ocho matriculados.