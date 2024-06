ERC desafía al TC y defiende el voto telemático de Puigdemont y Lluís Puig en el Parlamento catalán

El expresidente de Cataluña y candidato de Junts a la presidencia de la comunidad autónoma, Carles Puigdemont. David Borrat | EFE

Los independentistas están dispuestos a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y permitir que Carles Puigdemont y Lluís Puig puedan votar de forma telemática en la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña, que tendrá lugar el próximo lunes. Así lo aseguró ayer la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, después de que el TC haya anulado el acuerdo de la Mesa que permitió el voto a distancia del exconsejero de Cultura en la pasada legislatura. Puig huyó a Bélgica en el año 2017 junto al expresidente de la Generalitat tras declarar la independencia.

El enésimo choque entre los separatistas y el alto tribunal a las puertas de la nueva legislatura añade más incertidumbre sobre el resultado de la votación que elegirá al presidente de la Cámara catalana.

La Mesa de edad que dirigirá el pleno, encabezada por Agustí Colomines (JxCat), asistido por Júlia Calvet (Vox) y Mar Besses (ERC), deberá decidir si desobedece al TC y permite el voto a los tres diputados independentistas que permanecen fuera de España. Además de Puigdemont y Puig, el republicano Ruben Wagensberg, que se encuentra oficialmente de baja médica en Suiza. En cualquier caso, la posición de ERC no está decidida. «Lo tenemos que hablar», señaló Sans.

Pese a ser la tercera fuerza parlamentaria, tras el batacazo electoral sufrido el 12 de mayo, la formación aspira a controlar la segunda institución más relevante de Cataluña. Para ello, los de Rovira y Junqueras están negociando con el resto de partidos independentistas una Mesa «antirrepresiva». En la disputa de la presidencia del Parlamento, los votos de Puigdemont y Puig son decisivos. Sin ellos, Junts, ERC y la CUP sumarían 57, los mismos que PSC y PP en el caso de que ambos se pongan de acuerdo. Si persiste el empate, el elegido sería el candidato socialista por ser el más numeroso.

Illa o elecciones

En paralelo, mantienen negociaciones para la investidura del próximo presidente de la Generalitat con el PSC, Junts, comunes y la CUP, aunque en este ámbito las preferencias se inclinan hacia el candidato socialista. Impedir la investidura supondría repetir elecciones, algo que podría acabar en un nuevo descalabro electoral, con un partido sin candidato y sin dirección, pendiente de un congreso extraordinario en noviembre.

Los junteros no se dan por vencidos y siguen presionando a sus exsocios de aventuras para que impidan la investidura del socialista Salvador Illa y acepten una lista conjunta independentista encabezada por Puigdemont. Y por si esto finalmente no pasa, cierran filas en torno a su líder para que no abandone la política si no resulta investido, tal y como prometió en campaña. Sans rechazó ayer la «opa hostil» que representa a su juicio la propuesta de lista unitaria si hay repetición electoral en Cataluña.

Junts niega que Puigdemont hablase de dejar la política

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, aseguró ayer que el expresidente Carles Puigdemont no se refería a que dejaría la política cuando dijo que no aspiraba a «ningún otro cargo» distinto al de «presidente». «Puigdemont simplemente explicaba que si no puede ser presidente de la Generalitat no tiene sentido que ocupe otro cargo institucional, por ejemplo, jefe de la oposición, lo que no quiere decir que abandone la política», dijo en TVE.