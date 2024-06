Una pelea conyugal acaba en un baño de sangre entre clanes en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Lugar en la zona de las Tres Mil Viviendas de Sevilla donde un hombre ha muerto y otros cuatro han resultado heridos de gravedad en un tiroteo Juan Chicano | EFE

Drama de tintes lorquianos en una de las barriadas más deprimidas de España. Una trivial discusión conyugal nocturna acabó la madrugada de este lunes en un verdadero de baño de sangre en las calles de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla. El rifirrafe entre marido y esposa despertó las viejas rencillas dormidas durante años entre los clanes de los dos esposos que acabaron protagonizando un violenta reyerta a navajazos y tiros, que acabó con un muerto y tres heridos, al menos dos de ellos graves, entre ellas una menor edad. La Policía no descarta que haya más heridos, que se mantengan ocultos para evitar tener que declarar sobre lo ocurrido.

Al parecer, según fuentes de la investigación, el detonante de la batalla campal vivida en las calles del Polígono Sur (nombre oficial de las Tres Mil Viviendas) fue que la mujer echó al marido de la vivienda familiar por motivos que se desconocen a última hora de la noche del domingo. Para cuando la Policía Nacional fue alertada a las 0.10 horas de la madrugada de este lunes con una llamada al 091, la guerra entre los clanes estaba ya fuera de control y la avenida Victoria Domínguez Cerrato, una de las arterias principales de esta conflictiva barriada, se había convertido en el campo de batalla.

Cuando llegaron las patrullas, en el suelo de la vía pública encontraron hasta cuatro cuerpos, el de la persona fallecida y los heridos, con heridas por armas de fuego, armas blancas e importante lesiones fruto de un atropello intencionado por parte de un miembro del otro clan. Todas las víctimas -que serían de una misma familia, que se encuentran en el Hospital Virgen del Rocío, una de ellas ingresado en la UCI y en estado muy grave- fueron tiroteadas y apuñaladas después de ser arrolladas por el vehículo en las inmediaciones de la rotonda donde comenzó la multitudinaria reyerta.

El fallecido es un varón de 43 años, Israel G. V, que trabajaba precisamente como limpiador en el Hospital Virgen del Rocío, donde falleció la madrugada de este lunes. Al menos uno de sus seis hijos se cuenta entre los heridos.

La Policía Nacional ha montado un enorme dispositivo de seguridad en el Virgen del Rocío ante el temor de que el clan rival intente rematar a sus víctimas en el centro médico.

Vieja rivalidad

El Grupo de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación, no trabaja con otra hipótesis que el ajuste de cuenta entre clanes, ya que era conocida la rivalidad entre las dos familias enfrentadas, sobre todo a raíz de que los ahora esposos de las dos facciones iniciaran una relación sentimental.

No obstante, por el momento, los funcionarios siguen trabajando para esclarecer exactamente qué miembros de cada clan participaron en la reyerta y quiénes son los autores materiales de las lesiones y el homicidio. La tarea policial, según fuentes de la investigación, no está siendo fácil por la negativa de uno y otro bando a colaborar con las pesquisas, hasta el punto de que los agentes no descartan que ambas familias estén ocultando a más heridos. Aun así, ya se ha producido una primera detención.

Los incidentes con armas de fuego y peleas con armas blancas son habituales en las Tres Mil Viviendas, habitualmente por reyertas relacionadas con la producción de marihuana o la distribución de cocaína.