Junts llama a la unidad independentista con ERC para evitar la investidura de Illa

De izquierda a derecha, Alejandro Fernández, candidato del PP; Pere Aragonès, de ERC; Salvador Illa, del PSC; y Josep Rull, número tres en las listas por Barcelona de Junts, en el primer debate de la campaña electoral catalana celebrado en Barcelona. Quique García | EFE

Junts ha ofrecido este lunes a ERC rehacer la «unidad independentista» para tener la mayoría en la Mesa del Parlamento catalán, con el objetivo de que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat.

Última semana de campaña de las elecciones europeas y una semana para que se constituya la nueva legislatura catalana, que arrancará el lunes que viene con la votación de la presidencia de la Cámara catalana, primera batalla y objeto de deseo de las diferentes fuerzas políticas. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha emplazado a los republicanos en Catalunya Ràdio a pactar la composición de la Mesa para facilitar que el líder de Junts sea designado candidato a la investidura. El PSC solo podría contrarrestar un pacto a tres entre los independentistas para controlar la Mesa si llegara a una alianza con el PP y los comunes.

Junts mueve ficha, cortejando a los republicanos con la presidencia del Parlament, a cambio de asegurarse que Puigdemont se someterá a la votación del hemiciclo catalán, antes que Salvador Illa. El aspirante de Junts necesita el apoyo de Esquerra para salir investido jefe del Ejecutivo catalán y además que los socialistas se abstengan, lo cual a día de hoy es inviable. Puigdemont amenaza con retirar el respaldo al Gobierno central si el PSC no facilita su investidura. Su elección es altamenteimprobable.

Los junteros buscan en última instancia la repetición electoral. Presionan a ERC para que no facilite la presidencia de Illa y para que si hay nuevas elecciones acepten conformar una lista unitaria del independentismo como en el 2015. El nuevo presidente de la ANC, Lluís Llach, tras ser elegido, ya trabaja en esta idea. Borràs se ha mostrado además dispuesta a dar un paso al lado si Puigdemont decide volver a postularse como presidente del partido.

ERC tiene que elegir si cede a las presiones de Junts o a las del PSC: elecciones o investidura de Illa. La secretaria general de Esquerra, afirmó días atrás, que en estos momentos la posición de los republicanos es no investir a Illa. Pero no cerró la puerta. Y hasta fijó las condiciones por las que ERC estaría dispuesto a permitir la elección del candidato socialista. La candidata republicana a las europeas, Diana Riba, ha reiterado este lunes esas premisas en la Ser: pacto fiscal, en la línea de una financiación singular para Cataluña, y acordar una hoja de ruta clara para el referendo. «Si no, no hace falta ni que nos llamen», ha señalado a los socialistas. Illa avisó ayer a los republicanos que condicionar su investidura al concierto y al referendo es no tener los pies en el suelo.