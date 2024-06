Feijoo sostiene que Sánchez «no puede seguir siendo presidente» tras el caso de su esposa

Alberto Núñez Feijoo en un acto celebrado en Madrid Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez «no puede seguir siendo presidente» del Gobierno desde el punto de vista «ético, político y moral» tras la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, cuya actividad profesional está seguro de que conocía el jefe del Ejecutivo.

«Nadie se cree en España que el presidente del Gobierno no supiese las relaciones económicas, empresariales y comerciales de su mujer», ha aseverado Feijoo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, donde ha señalado que Sánchez tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación en el Senado porque, según ha dicho, no las ha dado hasta ahora.

Al ser preguntado si van a llamar también al Senado a Begoña Gómez, Feijoo ha indicado que a él no le gusta «meter a la familia del presidente del Gobierno en una Cámara e interrogarla», ya que, según ha subrayado, «el responsable político es el presidente del Gobierno».

Por eso, ha añadido que el PP estará «muy atento al sumario de investigación por corrupción y tráfico de influencias de la esposa del presidente del Gobierno», así como «al volcado de los móviles y al sumario». Es sí, ha dicho que «sorprendentemente todavía no tienen información suficiente del caso Koldo» por si hay «alguna relación entre este caso y el que afecta al «entorno del presidente». «Queda todavía mucho trabajo por hacer», ha exclamado.

Feijoo ha asegurado que él respetará las decisiones que tome la Justicia en este asunto, pero ha señalado que desde el punto de vista ético, político y moral, en su opinión, Sánchez «no puede seguir siendo presidente del Gobierno porque si la sospecha de corrupción ha conllevado un sumario y una investigación a su entorno, a su familia, el responsable político es quien lo ha permitido».

Al ser preguntado entonces si está pidiendo la dimisión de Sánchez, Feijoo ha señalado que en la Unión Europea «no sería posible tener un primer ministro en el que su mujer esté siendo investigada en un juzgado» y ha recordado que Antonio Costa presentó su dimisión como primer ministro de Portugal por un asunto que afectó a su jefe de gabinete.

Cuatro contratos con el Ayuntamiento de Madrid

La Guardia Civil solicitó al Ayuntamiento de Madrid cuatro contratos que adjudicó a Innova Next SLU, la empresa de Juan Carlos Barrabés, en el marco de la causa que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este lunes en una entrevista con Telecinco recogida por Efe, en la que ha señalado que ello no supone la «incriminación» del Consistorio madrileño y ha precisado que tres de las licitaciones reclamadas corresponden al área de Economía, Innovación y Hacienda y otra de la coordinación general de la Alcaldía. Almeida, que no ha confirmado si hubo o no carta de recomendación para la empresa de Barrabés, ha asegurado no conocer el expediente del contrato y ha trasladado que la compañía llegó al Consistorio a través de un concurso público. «No hay nadie del Ayuntamiento de Madrid que esté investigado», ha insistido el regidor.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló el miércoles pasado la apertura de la causa contra Begoña Gómez, aunque la acotó a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Barrabés, al entender que la denuncia del colectivo Manos Limpias proporciona «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación».