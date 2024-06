Junts exige al PSOE que facilite investir a Puigdemont o retirará el apoyo a Sánchez

Toni Comín y Carles Puigdemont, este viernes en Bruselas Olivier Matthys | EFE

Los independentistas catalanes no tienen bastante con la ley de amnistía. A 10 días de que se constituya el nuevo Parlamento surgido de las urnas, el número dos de Carles Puigdemont en Bruselas y candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, advirtió ayer al PSOE de que mantener el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez pasa por facilitar la investidura del expresidente de la Generalitat. «Lo que debería hacer el PSOE es, si quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, facilitar esta investidura», aseguró Comín en una entrevista en Efe, en la que recordó que el acuerdo de Bruselas suscrito entre ambos «dice claramente que la estabilidad de la legislatura española está condicionada al cumplimiento» del mismo. En principio, ceder la Generalitat no figura en la hoja de ruta de los socialistas, que han descartado por activa y por pasiva tanto Salvador Illa como el propio Sánchez.

Los contactos entre los partidos catalanes ya hace días que comenzaron, pero las posiciones se mantienen en máximos, y así seguirán al menos hasta que pasen las elecciones europeas. Por el momento, las miradas están clavadas en Esquerra, que tiene la llave de la gobernabilidad en Cataluña. Tanto el PSC como Junts presionan a los republicanos para que se avengan a investir a sus respectivos candidatos, aunque el de Junts necesita también la abstención de los 42 diputados socialistas.

Repetición electoral

Mientras, en ERC siguen con la digestión lenta del batacazo electoral del 12M. Su secretaria general, Marta Rovira, dejó claro ayer que no están «ahora mismo» por ponérselo fácil a Salvador Illa y que «no nos da miedo» la repetición electoral. «¿Cómo se nos puede pedir que invistamos gratis a un presidente que ni siquiera apuesta por acabar con el ahogo económico y financiero de nuestro país», señaló Rovira en una entrevista en RAC1. Los republicanos todavía no han abierto negociaciones formales con los socialistas, si bien cuentan un equipo negociador que coordina Rovira, formado por Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Oriol López y Juli Fernández, y que espera abrir conversaciones en los próximos días con Junts y el PSC.

Nueva financiación

Para tratar de seducirlos, los socialistas están dispuestos a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. En campaña, Illa apostó por una reforma basada en el principio de ordinalidad y por poner en marcha el consorcio tributario entre Estado y Generalitat que prevé el Estatuto, que ya sería un «modelo singular». El propio Pedro Sánchez se comprometió a abordar la mejora de la financiación de Cataluña la semana pasada en un encuentro con empresarios catalanes.

En cambio, el referendo de autodeterminación sigue siendo una línea roja para los socialistas. Si insisten en ello, advierten a ERC, Cataluña se encaminará hacia la repetición electoral, escenario que en Junts no desdeñan. Al contrario. Si los catalanes vuelven a las urnas, arreciarán las presiones sobre Esquerra para que acepte una candidatura independentista conjunta, al estilo de la de Junts pel Sí, que lideraron Artur Mas y Oriol Junqueras en el 2015. En un artículo de opinión en Ara, el expresidente de la Generalitat abogó este viernes por recuperar la unidad del independentismo y evitar que el Gobierno catalán «dependa de partidos que no son de estricta obediencia catalana, algo que no pasa desde el año 1980».

Los secesionistas acusan al Gobierno de retrasar la ley de amnistía

x. g.

El entorno de Puigdemont tiene prisa por ver la ley de amnistía en el BOE. Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, acusó ayer al PSOE de estar «paralizando la publicación» de la norma porque «tiene miedo del empujón electoral» que pueda dar a su cliente de cara a las elecciones europeas, y porque «no quieren perjudicar a Salvador Illa», a pocos días de la constitución de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Por ello, afirma que no vale poner como excusa que el rey está de viaje, porque «Felipe VI puede firmar cualquier ley que se le haga llegar con la firma electrónica». Sobre la posibilidad de que los jueces maniobren para evitar su aplicación, Boye aseguró que en este caso perderían credibilidad ante sus colegas europeos. «¿Conoce algún juez que no aplique una ley en vigor? Solo en una república bananera», señaló en una entrevista en RAC1.

Mientras, Òmnium, Junts, ERC, CUP y Comunes exhibieron imagen de unidad tras la aprobación de la ley. Para el independentismo, se trata de «una victoria arrancada al Estado que ha situado el conflicto catalán en el terreno del que no tenía que haber salido, el político», explicaron en un acto conjunto celebrado en el patio de la antigua cárcel Modelo de Barcelona.