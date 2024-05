Sánchez defiende que su mujer es «honesta» y Feijoo le replica que «toma a los españoles por tontos»

Europa Press

En su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su mujer, Begoña Gómez, es una profesional «honesta, seria y responsable» y por tanto se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias. A su juicio, «lo único que hay es fango».

Ha añadido que tanto él como su esposa estarán «encantados de comparecer» en la comisión de investigación abierta en el Senado si el PP decide llamarles.

Sánchez aseguró que la oposición «financia» a «pseudomedios de comunicación» que fabrican «bulos» como el de Manos Limpias en lo que respecta a las relaciones de Begoña Gómez y Air Europa, y que estos están destinados a «tapar los logros del Gobierno». «Sé perfectamente por qué atacan a mi familia. La atacan porque mi Gobierno pone impuestos a las grandes fortunas, revaloriza las pensiones con respecto al IPC, que refuerza la sanidad», dijo, para añadir que «el voto» de las personas que siguen estos «bulos» valen «lo mismo que el resto», porque los sufragios «son los que ponen y quitan Gobiernos».

El jefe de los socialistas también pidió «disculpas» por no haber atajado antes las denuncias sobre el presunto caso de tráfico de influencias de Gómez, que también ha conllevado, según el presidente, a que Santiago Abascal (Vox) y Alberto Núñez Feijoo (PP) hayan pedido su «inhabilitación» y que esto conlleva una «persecución» similar a la que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó con la «Policía Patriótica».

Respecto al caso de su esposa, Sánchez continuó alegando que «ahora se están produciendo diligencias previas» que serán archivadas porque lo único que hay es «una bola de difamaciones y bulos que no llevan a ningún lado». «No espero que detengan la máquina de fango. Y si quieren que yo y mi esposa comparezcamos en el Senado, pues encantados de comparecer», alegó. «Sé que tratan de quebrarme, pero van listos. Mi mujer es una trabajadora honesta y mi Gobierno está limpio», lanzó a la bancada del principal partido de la oposición, a la que recordó también sus casos de corrupción en el pasado. «Cuenten a sus exministros procesados por corrupción y cuenten los míos», finalizó.

Feijoo, a Sánchez: «Usted no es la medida de todo»

En su intervención, Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, se centró en el caso de Begoña Gómez y le reprochó a Sánchez que tendrá el apoyo del «ministro número 23 del Gobierno, el Fiscal General del Estado». «Hoy ha preferido no responder a las cien preguntas de mi grupo. Responda. O lo hace hoy en el Congreso o lo hará obligado en el Senado». El jefe de la oposición también exigió a Sánchez que «con todo lo que sabemos, no vaya de víctima: vaya de presidente, dé explicaciones. Le guste o no, es la salida más decente».

«Primera pregunta: ¿le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid? Segunda pregunta: ¿usted sabía que su mujer contrataba a empresas contratistas del Gobierno? Esto ni es ético ni es estético. Ahora si quiere, vuelva a repetir que somos unos extremistas, antidemócratas y que no respetamos al Estado», reprochó Feijoo, que también afeó a Sánchez su comportamiento con respecto a Argentina y la crisis provocada con el presidente Javier Milei.

Considera Feijoo que «no es ético ni estético» que Begoña Gómez enviara cartas de recomendación. «¿Usted sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su Gobierno? Descalifica a los españoles porque nos toma por tontos», le dijo a Sánchez el líder de la oposición.

Feijoo, durante un momento del debate Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Feijoo sacó un colaje de portadas de diarios internacionales para denunciar que el mayor «éxito» internacional de Sánchez es la corrupción. «Usted solito también provocó el conflicto con un país hermano. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su Gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos?», se cuestionó para afear al presidente que no tomara cartas en el asunto cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, «insultó al rey». «Deme una explicación de por qué se retira al embajador argentino y no al de Rusia», reclamó.

Tras decir que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «no debería estar aquí» por provocar la crisis con Argentina, pidió el cese del titular de Exteriores, José Manuel Albares, «por poner los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista». «Si tuviese decencia, no mezclaría la tragedia de Oriente Medio con casos de corrupción. A usted no le interesa la causa Palestina, la quiere para que no se hable de corrupción. La prioridad es que se rescaten a los rehenes y se cese el fuego. Y una vez hecho esto, hablemos de paz y de liberar a Palestina de Hamás», analizó Feijoo.

El líder de los populares dijo que Sánchez «no es la medida de todo» y reprochó a sus socios el dejar que el Gobierno permitiera «vender» a los saharauis, que incrementaran la compra de gas ruso o abogar por «la desaparición de Israel».