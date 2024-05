Illa anuncia que pondrá a Trapero al frente de los Mossos si es presidente

Salvador Illa, entre el nieto de Josep Tarradellas y el alcalde de Cervelló, de donde era el expresidente de la Generalitat de ERC y cuya figura reivindicó ayer el socialista en un acto Quique García | EFE

Salvador Illa alberga pocas dudas sobre su victoria en las elecciones del domingo. Sin esperar al resultado en las urnas, en pleno debate electoral con los demás candidatos en TV3 el martes, el socialista anunció el nombramiento en diferido de Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra, en el caso de alcanzar la presidencia de la Generalitat. «Quiero profesionalizar este tipo de trabajos. No quiero personas con estas responsabilidades que estén por su adscripción política; quiero personas competentes», señaló ayer el líder del PSC, que también quiere a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y portavoz del partido, Núria Parlon, en la Consejería de Interior.

Según Illa, Trapero «es un ejemplo de lo que yo entiendo por servicio público» y reivindicó la capacidad del excomisario jefe para asumir la dirección de los Mossos. Ambos han mantenido varios contactos durante los cuales le propuso el cargo. «Me dijo que él estaba al servicio de Cataluña y que, por tanto, no tenía ningún inconveniente», explicó.

«Ocurrencias»

El candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, criticó que Illa «vaya repartiendo cargos» antes de votar. «A mí lo que me sorprende es que, antes de que la gente haya votado, ya haya quien está repartiendo cargos». También Carles Puigdemont le recomendó esperar al resultado de las urnas y dejar a la policía al margen de la lucha partidista. «Ocurrencias en campaña hay de muchos tipos, pero me había parecido leer en algún sitio, no sé si en el ámbito parlamentario, que no se hiciera política con la policía y los Mossos. Que tres o cuatro días antes de las elecciones se haga política con el nombramiento de un profesional me parece un poco contradictorio», explicó desde Argelers.

Licenciado en Derecho y mosso desde hace 36 años, Trapero alcanzó las cotas más altas de poder con el independentismo. Nombrado jefe de la policía catalana en el 2013 con Puigdemont, ascendió al rango de mayor, máximo cargo y con carácter vitalicio. El 17 de agosto del 2017 hizo frente a los atentados de la Rambla y Cambrils, y luego encabezó el dispositivo policial que debía evitar el referendo del 1 de octubre. Destituido por el Gobierno de Rajoy en virtud del artículo 155, fue absuelto de los cargos de sedición y desobediencia, y restituido en sus funciones en noviembre del 2020.