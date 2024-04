Pedro Sánchez: «Soy muy consciente de que este acoso se va a redoblar»

RTVE | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que es «muy consciente de que este acoso se va a redoblar» durante una entrevista en TVE, la primera que realiza después de anunciar en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que continuará al frente el Ejecutivo. «Si soy el enemigo político número uno, vale cualquier cosa, también la mentira», añadió el también secretario general del PSOE.

Los periodistas Marta Carazo y Xabier Fortes entrevistaron durante la segunda edición del Telediario al jefe del Ejecutivo, que señaló que este período de reflexión para decidir si dejaba o no el cargo «han sido cinco días que nunca» olvidará y que fueron «muy gratificantes» porque ha recibido muchos mensajes de apoyo y solidaridad, además de admitir que el miércoles no tenía claro que fuera a dimitir. «Se ha planteado un debate muy necesario en nuestro país sobre la fortaleza de la democracia ante una máquina de fango que lo que hace es crear noticias falsas propagar y esparcir bulos y desinformación que acaban afectando al debate público», valoró.

Hablar con la oposición

Sánchez anunció que va a hablar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y con el resto de diputados y líderes de la oposición en el Congreso, aunque dijo que está convencido de que la «persecución» y el «acoso» contra él se van a «redoblar». «Con los diputados, líderes parlamentarios de la oposición, por supuesto que sí, voy a hablar con todos ellos (...) pero escuchando a Feijoo sé por dónde va a ir. Estoy convencido de que esta persecución, este acoso, se va a redoblar, no van a parar», afirmó el socialista, que criticó que la derecha lo presente como el «enemigo de la democracia».

La gota que colmó el vaso

También apuntó que la apertura de una investigación judicial a su mujer como consecuencia de una denuncia interpuesta por «un sindicato de ultraderecha llamado Manos limpias fue la gota colmó el vaso», y que la decisión de escribir una carta a la ciudadanía fue «solamente» suya. «Confío en la Justicia y en que todo esto se archivará, por que no hay causa. Hoy mismo, el juez que lleva la investigación de la causa de Koldo ha dicho que la denuncia que se ha planteado por Manos Limpias se basa en informaciones no contrastadas y que no debería ser ni llamada ni como testigo», explicó. Convencido de que a él y a su mujer los llamarán a declarar desde la Comisión del Senado, sostuvo que «iremos y explicaremos».

Sobre el momento en que decidió no dimitir, Sánchez respondió que fue durante «la madrugada del sábado, después del comité federal y de la movilización masiva y las sucesivas manifestaciones y movilizaciones». «Este tema no me afecta a mí personalmente, afecta a la democracia y afecta a la ciudadanía», apuntó el mandatario.

Libertad de difamación

Aseguró, además, que no hay teatro en los acontecimientos de los últimos días. «Lo que no puede ser es que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación», protestó usando una expresión ya utlizada la mañana del lunes en su declaración en la Moncloa.

Sobre el Consejo General del Poder Judicial

«Me gustaría que los miembros del CGPJ fueran conscientes de que queremos ayudar a contribuir al fortalecimiento de este órgano», apuntó, sobre un consejo que lleva más de cinco años con el mandato caducado. PP y PSOE no han logrado ponerse de acuerdo pese a que se han reunido tres veces con la mediación del ya excomisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders. «Este secuestro en el que tiene el PP al CGPJ está lastrando, minando y debilitando la credibilidad del poder judicial. Es algo a lo que tenemos que dar respuesta», declaró. «Por supuesto, me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero mi responsabilidad es que si ese bloqueo continúa, buscar a través del Parlamento una solución», manifestó.

Sánchez, que remarcó que estará en otros medios durante los próximos días tras rechazar preguntas de los periodistas en su comparecencia en la Moncloa, se abrió a regular la figura de la pareja de los jefes del Ejecutivo. «Podemos abrir ese debate», remarcó. «No tengo ninguna objeción en que parejas de presidentes y presidentas tengan esa regulación, es una manera de proteger a esas personas y que no se sientan víctimas de este tipo de campañas bulos y desinformación», defendió.