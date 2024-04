La comparecencia del ilocalizable asesor de Ábalos

Koldo García, antiguo asesor del ministro Ábalos SERGIO PEREZ | EFE

Misterio resuelto. Una semana ha transcurrido desde que el Senado solicitó el teléfono y el domicilio de Koldo García Izaguirre hasta que este ha contestado que comparecerá el próximo lunes, a las once de la mañana, ante la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la presunta trama de cobro de comisiones por la venta de material sanitario en plena pandemia. Una comparecencia que confirmó ayer el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos al diario Vozpopuli, y que luego ratificaron fuentes del Senado. La dificultad y tardanza para localizar al investigado la explicó el presidente de esta Cámara, el popular Pedro Rollán, a primera hora de este jueves en la cadena Cope, donde aseguró que habían enviado una carta al domicilio donde está empadronado Koldo García, pese a que sospechaban que actualmente reside en Benidorm o en algún lugar de la costa alicantina. «Dispone de una veintena de números de teléfono y de varias residencias», añadió.

Fue más lejos la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que denunció «obstrucción» por parte del Ministerio de Interior y culpó directamente a su titular, Fernando Grande-Marlaska, por demorar cuatro días el envío de datos para localizar al compareciente. La popular apuntó que los letrados de la Cámara solicitaron el 12 de abril a Interior que les facilitase la dirección de Koldo García. «Sin embargo, tardaron exactamente cuatro días, hasta el 16 de abril, en dar esos datos. Facilitar los teléfonos y los domicilios de unos comparecientes parece una tarea sencilla y no es necesario esperar cuatro días. Estos cuatro días se han perdido», indicó la portavoz, que no pone en cuestión la profesionalidad de los agentes, dijo, pero cree que han podido recibir «una instrucción clara para no facilitarnos en tiempo y forma» la información solicitada. Para dejar constancia de su protesta, el PP registró un escrito en la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que se requiera a los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúen «con diligencia en este caso y en otros semejantes en el futuro».

Grande-Marlaska se defiende

Interior respondió a las críticas del PP señalando que la notificación para citar a Koldo García se hizo «en tiempo y forma», y que realizaron los trámites administrativos y de verificación «cumpliendo con los requisitos legales al tener que consultar bases de datos policiales», según informa Europa Press. El lunes también comparecerá Víctor Francos, exjefe de gabinete del Ministerio de Sanidad.