Sánchez niega un pacto para no citar a su mujer ni a la pareja de Díaz Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este viernes que exista un pacto de no agresión entre el PSOE y el PP para dejar fuera de las listas de comparecencias ante las comisiones de investigación que impulsan en el Congreso y el Senado, a su mujer, Begoña Gómez, y a Alberto González Amador la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Rotundamente no», contestó Sánchez al ser preguntado directamente sobre la existencia de ese supuesto pacto con los populares. El PSOE y el PP hicieron públicas el jueves, como el resto de fuerzas políticas, sus listas de comparecientes en las que no aparecían ni Begoña Gómez ni González Amador.

En la lista del PSOE sí se incluye a Díaz Ayuso y a varios presidentes autonómicos del PP. También citó el PSOE a cargos socialistas, como la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; Ángel Víctor Torres, ministro y expresidente de Canarias, además del exministro de Sanidad Salvador Illa. Por parte del PP se incluye en el listado de comparecientes a Armengol, Torres e Illa y también otros como el ministro de Transportes, Óscar Puente; del Interior, Fernando Grande Marlaska y las ex ministras de Economía, Nadia Calviño y de Industria Reyes Maroto.

La exministra Reyes Maroto, aseguró sentirse «muy tranquila» después de que los populares la hayan llamado a declarar en la comisión del Congreso sobre las mascarillas y lo calificó como una «cortina de humo» para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Maroto, «muy tranquila»

«Estoy muy tranquila y la verdad es que no sé si pueden decir lo mismo Almeida y Ayuso, sabiendo como sabemos que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad hubo comisionistas que se enriquecieron durante la pandemia», respondió Maroto al ser preguntada por la prensa.

La ministra sostuvo que «nada tiene que ver» Air Europa con el objetivo de la comisión de investigación del Congreso, apuntando a continuación que «lo importante» es aclarar «lo que pasó con los contratos de material sanitario» en el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de la capital.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidió ejemplaridad al PP y le recriminó que lo que están haciendo con la mujer de Pedro Sánchez «es machismo». «La corrupción no lleva siglas políticas, lleva delitos tras de sí, y me da igual si son cometidos por personas y me da igual de qué signo político», afirmó Díaz, que añadió que «la diferencia es que tras la mujer del presidente hay una horda de periodistas de derechas que, de manera panfletaria, están haciendo algo indigno en democracia» y «lo que hay detrás de Ayuso y su pareja es la Fiscalía y la Hacienda pública con investigaciones serias».

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, acusó al PSOE de convertir la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso en «una comisión del ventilador desviando la atención hacia dirigentes de comunidades que no tienen ni una mancha de corrupción». «El señor Sánchez está de barro hasta el cuello porque esta trama salpica a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal más cercano», argumentó Bendodo.