El PSC propone un consorcio con el Estado para gestionar los tributos

Los socialistas catalanes han vuelto a dejar claro que están en las antípodas del modelo de financiación singular para Cataluña de Esquerra. La número dos del PSC en las elecciones del 12M, Alícia Romero, propuso ayer la creación de un consorcio conjunto entre la Generalitat y el Estado para recaudar y gestionar los impuestos en la comunidad, en el marco del vigente Estatuto de autonomía y sin romper el actual sistema de financiación de las autonomías de régimen común.

El consorcio, integrado a partes iguales por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña, está previsto en el artículo 204 del Estatuto catalán, si bien sigue durmiendo en algún cajón. Según la diputada socialista, su despliegue daría margen a la Generalitat para «reforzar el autogobierno» sin romper el modelo actual. Además, permitiría acabar con el problema de los pagos tardíos de las liquidaciones del Estado, un auténtico quebradero de cabeza para las cuentas públicas en todas las comunidades autónomas, no solo en Cataluña.

Una «ocurrencia» republicana

Romero volvió a cargar contra la propuesta fiscal de Pere Aragonès. «El documento de la financiación singular me decepcionó un poco, porque algunas partes las podemos compartir, pero la propuesta es poco rigurosa. El fondo de solidaridad, por ejemplo, no explica cómo será. Es un documento que explica poco, que no está suficientemente trabajado. Nos parece una ocurrencia», expresó la portavoz de PSC-Units y mano derecha de Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña. De hecho, el plan de Aragonès solo cuenta con el apoyo de los republicanos.

Romero matizó que el actual modelo autonómico tiene deficiencias. En el caso de Cataluña, al ser una de las comunidades que más aporta al fondo común, matizó, «también debería recibir más», pero rechazó que la mejora de la financiación catalana suponga una merma para otras autonomías.

Respecto al posible escenario poselectoral, previsiblemente sin mayorías absolutas, reiteró que el PSC, favorito en las encuestas, «puede pactar con todos los que comparta propuestas», incluidos los independentistas. «Algunos dicen no, no y no. Lo que está claro es que ganará Salvador Illa, y queremos que sea presidente, y querríamos que lo fuera en solitario. Pero primero veamos los resultados de las elecciones», puntualizó.